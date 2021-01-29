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اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتي في 11 بنكا اليوم الجمعة 29-1-2021

الجمعة 29/يناير/2021 - 01:03 م
سعر الدرهم الاماراتى
سعر الدرهم الاماراتى اليوم الجمعة
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علياء فوزى
يقدم بنك بلوم أعلى سعر شراء للدرهم الإماراتي مسجلا 4.27جنيه وفقا لآخر تحديث لسعره بالبنوك المصرية.

ننشر أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة 29 يناير 2021 وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر .

وسجل الدرهم الإماراتى فى المصرف العربى الدولى 4.26 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي فى بنك بلوم 4.27 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.


استقر سعر الدرهم الإماراتي فى البنك المركزى ليسجل 4.27جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي فى البنك المصرى الخليجى 4.26جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدرهم الإماراتي فى بنك الاهلى الكويتى بيريوس ليسجل 4.23 جنيه للشراء و 4.30جنيه للبيع.

و استقر سعر الدرهم الإماراتي فى بنك مصر ايران للتنمية ليسجل 4.20 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع .

و استقر سعر صرف الدرهم الإماراتي فى بنك كريدى اجريكول عند 4.22جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.


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وسجل سعر الدرهم الإماراتي فى بنك مصر 4.24 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي البنك الأهلي 4.24جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي فى بنك الإسكندرية 4.24 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.


وسجل الدرهم الإماراتي فى المصرف المتحد 4.18 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.
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