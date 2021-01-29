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اقتصاد

أسعار الأسماك والجمبري اليوم الجمعة 29-1-2021

الجمعة 29/يناير/2021 - 11:06 ص
أسعار الاسماك اليوم
أسعار الاسماك اليوم بسوق العبور
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علياء فوزى
ننشر أسعار الأسماك بأنواعها المختلفة والمأكولات البحرية في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 29 يناير 2021 وفقا لآخر تحديث للبوابة الإلكترونية لسوق العبور لتجارة الجملة.

أسعار السمك بأنواعه

وسجل كيلو سمك البلطي1 سعرًا يتراوح بين 16 إلى 20 جنيها وسمك البلطي نمرة "2" يتراوح سعره من 14.5 إلى 15.5 جنيه .


وتراوح سعر كيلو قشر بياض ما بين 90 و 120 جنيهًا، وسجل سعر البورى 2 سعر 38 جنيها.

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فيما بلغ سعر سمك المكرونة المجمدة نحو 30 جنيها، سمك المكرونة السويسى 70 جنيها.

ووصل سعر سمك موسى 130 جنيها للكيلو .

كما سجل المرجان2 نحو 26 جنيها، والمرجان المجمد سجل سعر 25 جنيها، والبربون 1 سجل نحو 45 جنيها.

سجل سعر سمك الدنيس من 90 الى 110 جنيه للكيلو.

وسجل سعر(سبيط -كاليمارى -سابيا )مابين 110 الى 170 جنيها ، كابوريا من 30 الى 130 جنيها .

أسعار الجمبرى اليوم الجمعة

وسجل سعر الجمبرى جامبو مابين 400 الى 460 جنيها.

وسجل سعر الجمبرى 1 مابين 300 الى 350 جنيها.

وسجل سعر الجمبرى 2 مابين 200 الى 280 جنيها.

وسجل سعر الجمبرى 3 مابين 90 الى 170 جنيها.

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