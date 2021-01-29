الدينار الكويتي يسجل 52.06 جنيها للبيع.. أسعار العملات العربية اليوم الجمعة 29-1-2021

ننشر أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 29 يناير 2021 وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلي.





وسجل سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 48.97 جنيه للشراء و 52.06 جنيه للبيع.





وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.11 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.





وبلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.





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ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.46 جنيه للشراء و41.80 جنيه للبيع .





وبلغ سعر صرف الدينار الأردني 21.78 جنيه للشراء و22.25 جنيه للبيع .





وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.74 جنيه للشراء و 40.93 جنيه للبيع.



