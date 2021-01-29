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اقتصاد

الدينار الكويتي يسجل 52.06 جنيها للبيع.. أسعار العملات العربية اليوم الجمعة 29-1-2021

الجمعة 29/يناير/2021 - 08:59 ص
أسعار العملات العربية
أسعار العملات العربية اليوم الجمعة
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علياء فوزى
ننشر أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 29 يناير 2021 وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلي.

وسجل سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 48.97 جنيه للشراء و 52.06 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.11 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.


ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.46 جنيه للشراء و41.80 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدينار الأردني 21.78 جنيه للشراء و22.25 جنيه للبيع .

وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.74 جنيه للشراء و 40.93 جنيه للبيع.

وسجل الريال القطرى مقابل الجنيه 4.06 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.
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