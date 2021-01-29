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اقتصاد

سعر الدولار اليوم الجمعة 29 يناير 2021

الجمعة 29/يناير/2021 - 08:01 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف الدولار أمام الجنيه بشكل دوري، حيث شهدت الورقة الخضراء اليوم، الجمعة 29 يناير 2021، ثباتا، وذلك  وفقا لآخر تحديث للأسعار في البنك المركزي والبنوك العاملة في مصر.

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك المحلية في مصر، وفق آخر تحديث حسب المواقع الرسمية لها، والتي جاءت كالتالي:

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سعر الدولار في البنك المركزي المصري
بلغ سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه في البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء عند مستوى 15.67 جنيه للشراء و15.77 للبيع، بارتفاع طفيف عن سعره أمس، بمعدل قرش وحيد، حيث كان يسجل 15.66 جنيه للشراء و15.79 للبيع أمس الإثنين.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري عند مستوى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر ثاني أكبر البنوك في السوق المصرية من حيث الأصول، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي
تداول المصرف العربي الدولي، سعر العملة الخضراء أمام الجنيه المصري عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
عُرض سعر الدولار أمام الجنيه في نهاية التعاملات لدى بنك الإسكندرية عند 15.67 جنيه للشراء، و15.77 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول
بلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى بنك أبوظبي الأول مستوى 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد
سجل سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه لدى البنك الأهلي المتحد، 15.68 جنيه للشراء، و15.78 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية
بلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى بنك مصر إيران للتنمية، مستوى 15.68 جنيه للشراء و15.78 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
عرض البنك التجاري الدولي، العملة الأمريكية أمام الجنيه عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 للبيع.
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