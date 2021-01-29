منصة للتصدیر للأسواق العالمیة.. اقتصادية قناة السويس تعلن الخطة المستهدفة خلال 5 أعوام

أصدرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، بيانا، اليوم الجمعة، اوضحت فيه استراتیجیة المنطقة 2020-2025، اعتمادا على رؤیة خلق مجتمع متكامل مرتكز على الصناعة والنقل البحري والخدمات اللوجیستیة لدفع عجلة التنمیة الاقتصادیة في مصر.





واوضحت المنطقة انه من الأهداف، ان تكون منصة للتصدیر للأسواق العالمیة خاصة إفریقیا.





وحددت المنطقة الاقتصادیة الأھداف الاستراتیجیة 2020-2025، وهي خلق فرص استثماریة جدیدة في قطاعات صناعیة وبحریة مستھدفة، توطین الصناعات ذات الأولویة بغرض إحلال الواردات، اعتماد سیاسة التجمعات الصناعیة المتكاملة، تھیئة البنیة التحتیة في الموانئ والمناطق الصناعیة طبقًا للمعاییر الدولیة.





بالاضافة الي استحداث منصات للصناعات الصغیرة والمتوسطة، تعظیم دور المنطقة كمركز لوجیستي محوري وعالمي في سلاسل الإمداد العالمیة، تطویر نظم العمل بالموانئ لجذب الاستثمارات والخطوط الملاحیة العالمیة.





وتعتمد استراتيجية المنطقة الاقتصادية خلال الخمسة أعوام، علي الاستفادة من موقع المنطقة والموانئ التابعة لتقدیم الخدمات البحریة وخدمات تموین السفن، إنشاء مراكز مالیة وتجاریة وخدمیة.





كما اعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الخدمات والصناعات المستھدفة، وهي الخدمات البحریة وتموین السفن، صب المعادن، مواد البناء والصناعات الھندسیة، مراكز البیانات، اللوجستیات، التصنیع الزراعي، اللوحات الشمسیة، عربات السكك الحدیدیة، المنسوجات، المنتجات الدوائیة، المادة الفعالة للمنتجات الدوائیة، إطارات السیارات، المواد الكیماویة.





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