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فن

صلاة الجنازة على الفنان الراحل محمود عبد الغفار.. فيديو

الجمعة 29/يناير/2021 - 01:01 م
صلاة الجنازة على
صلاة الجنازة على محمود عبد الغفار
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أحمد إبراهيم - عدسة \ عمرو سيد
أقيمت منذ قليل صلاة الجنازة على الفنان الراحل محمود عبد الغفار وذلك بمسجد الصابح بمنطقة الهرم والذى حضرها الأهل وعدد من المقربين له وغاب عنها الفنانون. 

وصل منذ قليل جثمان الفنان الراحل محمود عبد الغفار والذى يقام فى مسجد الصباح بمنطقة الهرم ليؤدى عليه صلاة الجنازة ويتم تشييع جثمانه الى مثواه الأخير. 

وحضر الجنازة عدد من الأهل والمقربين من الفنان الراحل الذى قدم العديد من الاعمال الفنية الجيدة. 

وتوفى صباح اليوم الفنان محمود عبد الغفار، حيث أعلن الفنان أحمد صيام، عن وفاته عن طريق منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

بدأ محمود عبد الغفار مشواره الفني في الثمانينيات، وأدى أدوارا ثانوية مساعدة في السينما والمسرح والتليفزيون. 

ومن الأفلام التي شارك بها: "جذور فى الهواء، المنسي، المقامر، اتفرج يا سلام" وغيرها.

ومن المسلسلات التي شارك بها: "دموع فى عيون وقحة، حكايات هو وهي، هارون الرشيد، لا أحد ينام في الإسكندرية" وغيرها.

وشهد عام 2016 مشاركته فى مسلسل "سلسال الدم" حيث جسد دور "فخراني" في الجزء الثالث من مسلسل "سلسال الدم".

كان آخر أعمال الفنان محمود عبد الغفار مسلسل "افراح القبة". 
صلاة الجنازة على الفنان الراحل محمود عبد الغفار.. فيديو
صلاة الجنازة على الفنان الراحل محمود عبد الغفار.. فيديو
صلاة الجنازة على الفنان الراحل محمود عبد الغفار.. فيديو
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