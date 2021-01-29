ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مي عمر تقدم العزاء في حما أحمد السقا

الجمعة 29/يناير/2021 - 04:05 م
مى عمر
مى عمر
Advertisements
ممصطفى كرم
نعت الفنانة مي عمر  محمد الصغير والد  زوجة الفنان أحمد السقا إثر إصابته بفيروس كورونا. 


ونشرت مي عمر عبر حسابها بإنستجرام صورة للراحل  وعلقت قائلة " إنا لله وإنا إليه راجعون, البقاء لله محمد الصغير الله يرحمك يا حبيب الكل ويجعل مثواك الجنه ويصبرك و يقويكي يا مها". 

وأعلن الفنان أحمد السقا وفاة خبير التجميل محمد الصغير والد زوجته مها الصغير بعد صراع مع فيروس كورونا.

ونشر أحمد السقا عبر حسابه بإنستجرام صورة لمحمد الصغير وعلق عليها قائلا "توفى الى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيد/محمد الصغير.الرجاء الدعاء له بالرحمه".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أحمد السقا يعلن وفاة والد زوجته متأثرا بإصابته بكورونا

سميرة سعيد تنعى محمد الصغير: وداعا أهم مصفف شعر في العالم العربي

مثال للمحبة والكرم.. هيدي كرم تنعى محمد الصغير

موعد ومكان جنازة محمد الصغير حما أحمد السقا

تغيير مكان جنازة الراحل محمد الصغير حما أحمد السقا

لطيفة تنعى الراحل محمد الصغير بكلمات مؤثرة

ترشيحاتنا

فض سوق الحمام في الإسكندرية لمخالفة الإجراءات الاحترازية

بـمبلغ يفوق إمكانيات النادي.. إسماعيل يوسف يوجه نصيحة لـ مسؤولي الزمالك بشأن التجديد لـ ساسي

رسميا.. الزمالك يضم أيمن حفني حتى نهاية الموسم

إصابة رئيس نادي الزمالك السابق وعائلته بفيروس كورونا

بهدف +90 .. أحمد ياسر ريان يقود سيراميكا كليوباترا للفوز على الجونة

بعد طلب بحقها في الفيلا.. ورثة شعبان عبد الرحيم ترد بقوة على المطربة اللبنانية منار حمزة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشييع جثمان محمد الصغير إلى مثواه الأخير وانهيار حفيده من البكاء.. فيديووصور

البادي أظلم.. قصة سيارة زرقاء أنيقة تألقت برفقة جنات.. صور

بإطلالة بسيطة.. ياسمين صبري تستعرض جمالها