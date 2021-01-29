مي عمر تقدم العزاء في حما أحمد السقا









ونشرت مي عمر عبر حسابها بإنستجرام صورة للراحل وعلقت قائلة " إنا لله وإنا إليه راجعون, البقاء لله محمد الصغير الله يرحمك يا حبيب الكل ويجعل مثواك الجنه ويصبرك و يقويكي يا مها".





وأعلن الفنان أحمد السقا وفاة خبير التجميل محمد الصغير والد زوجته مها الصغير بعد صراع مع فيروس كورونا.





ونشر أحمد السقا عبر حسابه بإنستجرام صورة لمحمد الصغير وعلق عليها قائلا "توفى الى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيد/محمد الصغير.الرجاء الدعاء له بالرحمه".

نعت الفنانة مي عمر محمد الصغير والد زوجة الفنان أحمد السقا إثر إصابته بفيروس كورونا.