الصديق.. ماجد المصري ينعى محمد الصغير

نعى الفنان ماجد المصري وفاة محمد الصغير والد مها الصغير زوجتة الفنان احمد السقا إثر إصابته بفيروس كورونا.
ونشر ماجد المصري عبر حسابه بإنستجرام صورة للراحل، وعلق قائلا: " وإنا إليه راجعون. وفاه الصديق خبير التجميل العالمي محمد الصغير. برجاء الدعاء وقراءة الفاتحة ".
واعلن الفنان احمد السقا وفاة خبير التجميل محمد الصغير والد زوجته مها الصغير بعد صراع مع فيروس كورونا.
ونشر احمد السقا عبر حسابه بإنستجرام صورة لمحمد الصغير وعلق عليها قائلا "توفى الى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيد/محمد الصغير.الرجاء الدعاء له بالرحمه"