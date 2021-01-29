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رياضة

قبل سفره إلى تركيا.. مصطفى محمد يودع زملاءه بنادي الزمالك

الجمعة 29/يناير/2021 - 01:56 م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
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منتصر الرفاعي ملك موسي
حرص مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الحضور إلى مقر النادي اليوم والتواجد بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

وحرص اللاعب على التواجد اليوم لوداع زملائه اللاعبين والجهاز الفني قبل السفر لتركيا لخوض تجربة الاحتراف بنادي جالاتا سراي التركي.

كما جمع اللاعب حديث مطول مع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني وكذلك مدحت عبدالهادي المدرب العام الذي نقل له العديد من الخبرات خلال وجوده كلاعب بالدوري التركي من قبل. 

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز حلمي قد وافقت على احتراف اللاعب بالنادي التركي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف.
قبل سفره إلى تركيا.. مصطفى محمد يودع زملاءه بنادي الزمالك
قبل سفره إلى تركيا.. مصطفى محمد يودع زملاءه بنادي الزمالك
قبل سفره إلى تركيا.. مصطفى محمد يودع زملاءه بنادي الزمالك
قبل سفره إلى تركيا.. مصطفى محمد يودع زملاءه بنادي الزمالك
قبل سفره إلى تركيا.. مصطفى محمد يودع زملاءه بنادي الزمالك
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