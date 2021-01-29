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بين الناس

مياه مطروح: سحب تجمعات الأمطار ورفع درجة الاستعدادات القصوى

الجمعة 29/يناير/2021 - 01:56 م
مياه مطروح
مياه مطروح
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مصطفى كرم
أكد الدكتور إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، رفع درجة الاستعداد القصوى، وجاهزية فرق الطوارئ والأزمات والانتشار السريع، وتحديد نظام العمل بنظام النوبتجيات على مدار الساعة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار.


وقال أن محافظة مطروح شهدت امس أمطار متوسطة على العديد من المناطق، ويتم التعامل الفورى من خلال الفرق والمعدات المتمركزة على المحاور الرئيسية.

وأشار إلى أنه يتم الدفع بسيارات الكسح للأماكن الغير المخدومة بشبكات الصرف الصحي لرفع اي تراكمات المياه قد تعوق حركة سير السيارات أو المواطنين.


وتابع أن المناطق الحيوية بوسط المدينة والمخدومة بشبكات صرف مياه الأمطار لم تتأثر بسقوط الأمطار، لاستيعاب شبكة الصرف الصحى لها.


وأضاف أن هناك تنسيق كامل مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وغرفة عمليات وطوارئ الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر أجهزة اللاسلكى، والمتابعة المستمرة من المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة للموقف أولا بأول.
مياه مطروح: سحب تجمعات الأمطار ورفع درجة الاستعدادات القصوى
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