إحالة 18 موظفا للتحقيق في البحيرة.. تفاصيل





نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات شبراخيت ، بالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بمحافظة البحيرة، حملة مرورية علي الوحدات الصحية لمتابعة سير العمل داخل المنشآت الخدمية والصحية وتحقيق الانضباط الإداري واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

أسفرت الحملة عن إحالة ١٨ من العاملين بالوحدة الصحيه للأسرة بالدفراوي للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانوني وتم اتخاذ الإجراءات اللازمه.

ويذكر أن نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، بالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بمحافظة البحيرة، الأربعاء الماضي، حملة مرورية علي الوحدات الصحية لمتابعة سير العمل داخل المنشآت الخدمية والصحية وتحقيق الانضباط الإداري واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

وأسفرت الحملة عن إحالة 87 طبيب و ممرضة وموظفين إداريين بعدد من الوحدات الصحية للتحقيق لتغيبهم دون سند قانوني، وتركهم العمل دون أي سند قانوني.

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على إستمرار المتابعة الميدانية و تكثيف الحملات اليومية في شتى القطاعات بمدن ومراكز المحافظة للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين وإحكام الرقابة على الأسواق وتحقيق الإنضباط الإداري بالمنشآت الخدمية والصحية.

كما نفذت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع الرقابية التموينية بمديرية التموين ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة حملة مكبرة بمركز ومدينة كوم حمادة.

أسفرت الحملة عن ضبط ۳۱۸ عبوة منظفات ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية، مواد غذائية منتهية الصلاحية بإجمالى ۲۱ صنف، ٢ كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ٥شيكارة علف مجهولة المصدر، كما تم تحرير ٦ محاضر لأنشطة تجارية مختلفة لعدم إعلانها عن الأسعار بای وسيلة من وسائل الإعلان، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما تم المرور علي المنشآت الحكومية لتحقيق الإنضباط الإدارى وإحالة 142 من العاملين ببعض المنشآت الصحية والوحدات المحلية للتحقيق لتركهم العمل دون أي سند قانوني، كما تم خلال الحملة متابعة الجهود المبذولة بقطاع النظافة بالمدينة.

كما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، الأحد الماضي، حملات مكثفة لرفع كافة الإشغالات بالشوارع لتحقيق السيولة المرورية وكذا مراجعة التزام المحال والكافتريات بتطبيق كافة الاحتياطات والتدابير الوقائية حرصًا على سلامة وصحة المواطنين، بنطاق مركزي (كفر الدوار، دمنهور).

اسفرت الحملات عن رفع 471 حالة اشغال متنوع عبارة عن :-12‪1 مخالفة إشغال طريق بمناطق شارع الحدائق، وشارع المحكمة بكفر الدوار، كما تم رفع 350‪ حالة اشغال مخالفة بمدينة دمنهور .

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