ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط 150 طربة حشيش و5 كيلو هيروين بالبحيرة

الجمعة 29/يناير/2021 - 02:32 م
مخدر الحشيش
مخدر الحشيش
Advertisements
مصطفى الرماح
تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط 150 طربة حشيش و5 كيلو جرام مخدر الهيدرو بالبحيرة بحوزة أربع عناصر إجرامية.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن البحيرة من ضبط (150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول) بحوزة (ثلاثة عناصر إجرامية) وذلك حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة كفرالدوار بمحافظة البحيرة .

 كما تم ضبط (5 لفافة لمخدر الهيدرو "المادة المؤثرة لمخدر البانجو" وزنت 5 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول) بحوزة (عنصر إجرامى) وذلك حال تواجده بدائرة مركز شرطة كوم حماده بمحافظة البحيرة .

 وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (مليون و 175 ألف جنيه) تقريبًا .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بـ2 مليون و650 ألف جنيه| الداخلية تضبط كميات من المخدرات في الإسماعيلية

صور مقاطع فيديو هزلية بملابس الشرطة .. ضبط تاجر ملابس وبصحبته سيدة

مخدرات بمليون جنيه.. ضبط ٩٠ طربة حشيش و١٠ كيلو بانجو بالإسماعيلية

ضبط ٦٠ طربة حشيش بحوزة عناصر إجرامية في البحيرة

ضبط 300 طربة لمخدر الحشيش بحوزة 2 من العناصر الإجرامية

ضبط 75 طربة حشيش بحوزة عنصر إجرامى في الإسكندرية

ترشيحاتنا

وصول جثمان الراحل محمد الصغير إلى مسجد السلطان حسين

كأس السوبر السعودي.. لوشيسكو يستبعد ثنائي الهلال من مواجهة النصر

بعد تراجع أبي أحمد.. هل تتوقف انتهاكات أثيوبيا على الحدود السودانية؟

بإطلالة بسيطة.. ياسمين صبري تستعرض جمالها

فيسبوك يتسبب فى إيقاف وإحالة الحكم محمود عاشور للتحقيق فى الجبلاية.. ما القصة؟

أحمد السقا يتلقى واجب العزاء في حماه محمد الصغير.. فيديو وصور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشييع جثمان محمد الصغير إلى مثواه الأخير وانهيار حفيده من البكاء.. فيديووصور

البادي أظلم.. قصة سيارة زرقاء أنيقة تألقت برفقة جنات.. صور

بإطلالة بسيطة.. ياسمين صبري تستعرض جمالها