ضبط 150 طربة حشيش و5 كيلو هيروين بالبحيرة

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط 150 طربة حشيش و5 كيلو جرام مخدر الهيدرو بالبحيرة بحوزة أربع عناصر إجرامية.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن البحيرة من ضبط (150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول) بحوزة (ثلاثة عناصر إجرامية) وذلك حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة كفرالدوار بمحافظة البحيرة .
كما تم ضبط (5 لفافة لمخدر الهيدرو "المادة المؤثرة لمخدر البانجو" وزنت 5 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول) بحوزة (عنصر إجرامى) وذلك حال تواجده بدائرة مركز شرطة كوم حماده بمحافظة البحيرة .
وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار .
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (مليون و 175 ألف جنيه) تقريبًا .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة .