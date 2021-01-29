ضبط 150 طربة حشيش و5 كيلو هيروين بالبحيرة





تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن البحيرة من ضبط (150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول) بحوزة (ثلاثة عناصر إجرامية) وذلك حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة كفرالدوار بمحافظة البحيرة .





كما تم ضبط (5 لفافة لمخدر الهيدرو "المادة المؤثرة لمخدر البانجو" وزنت 5 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول) بحوزة (عنصر إجرامى) وذلك حال تواجده بدائرة مركز شرطة كوم حماده بمحافظة البحيرة .





وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار .





وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (مليون و 175 ألف جنيه) تقريبًا .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة .