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فن

أحمد السقا يتلقى واجب العزاء في حماه محمد الصغير.. فيديو وصور

الجمعة 29/يناير/2021 - 02:40 م
جنازة محمد الصغير
جنازة محمد الصغير
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أحمد إبراهيم - عدسة \محمد المنشاوى وعمرو سيد
تلقى أحمد السقا ونجله ياسين العزاء فى خبير التجميل محمد الصغير عقب صلاة الجنازة، وتشييع الجثمان الذى أقيم منذ قليل بمصر الجديدة. 

شيعت أسرة خبير التجميل الراحل محمد الصغير جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة وذلك بعد رحيله منذ قليل بعد إصابته بفيروس كورونا . 

وحرص عدد من الفنانين على التواجد فى جنازة  محمد الصغير وتشييع الجثمان منهم أمير كرارة والمخرج عمرو عرفة. 

وبدا على نجل الفنان أحمد السقا "ياسين السقا" حالة من الحزن الشديد وانهار فى البكاء على رحيل جده محمد الصغير. 

ووصل جثمان الراحل محمد الصغير الى مسجد السلطان حسين والذى من اجل صلاة  الجنازة، بعد ان وافته المنية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. 
أحمد السقا يتلقى واجب العزاء في حماه محمد الصغير.. فيديو وصور
أحمد السقا يتلقى واجب العزاء في حماه محمد الصغير.. فيديو وصور
أحمد السقا يتلقى واجب العزاء في حماه محمد الصغير.. فيديو وصور
أحمد السقا يتلقى واجب العزاء في حماه محمد الصغير.. فيديو وصور
أحمد السقا يتلقى واجب العزاء في حماه محمد الصغير.. فيديو وصور
أحمد السقا يتلقى واجب العزاء في حماه محمد الصغير.. فيديو وصور
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