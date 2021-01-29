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مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة: ذروة الموجة الثانية لكورونا انتهت.. شاهد

الجمعة 29/يناير/2021 - 02:43 م
الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين
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نورهان رأفت
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين ، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية ، إن الأرقام المعلنة لإصابات كورونا ، من قبل وزارة الصحة ، تعكس الجو العام لتطورات انتشار فيروس كورونا ، معقبا : " ذروة الموجة الثانية انتهت ونحن في حالة تناقص " .

وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين ، خلال مداخلة هاتفية لـ فضائية "اكسترا نيوز" ، أنه مع ارتفاع عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا ، خلال الفترة الماضية ، اتخذت الدولة إجراءات صارمة ، وتشديد في تطبيق الإجراءات الاحترازية ، واللجوء للتعليم الالكتروني ؛ مما كان له الدور في تقليل انتشار المرض ، دون شك .

وأشار "تاج الدين" إلى أن عدد حالات الوفاة ، بفيروس كورونا ، تمثل عملية تراكمية ، نتيجة إحصاء كلي بالمستشفيات والعيادات التابعة لوزارة الصحة ، فقط ، مشيرا إلى أن حالات الوفاة لا تكون وليدة إصابة اليوم ، ولكن هي انعكاس لحالات الاصابة ، خلال الفترة الماضية .

ولفت "تاج الدين" إلى أن تأثر كبار السن ، بفيروس كورونا ، على الأكثر ، لا يشير إلى أن الأعمار الأقل لا يمكنها أن تتعرض لحالات حرجة .

وتابع : هناك وفيات في اعمار مختلفة ، ولكن أكثرهم من كبار السن ، و تحور فيروس كورونا ، ليس بشيء جديد ، كما يحدث كل عام ، في موسم الانفلونزا .
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