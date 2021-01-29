مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة: ذروة الموجة الثانية لكورونا انتهت.. شاهد

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين ، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية ، إن الأرقام المعلنة لإصابات كورونا ، من قبل وزارة الصحة ، تعكس الجو العام لتطورات انتشار فيروس كورونا ، معقبا : " ذروة الموجة الثانية انتهت ونحن في حالة تناقص " .





وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين ، خلال مداخلة هاتفية لـ فضائية "اكسترا نيوز" ، أنه مع ارتفاع عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا ، خلال الفترة الماضية ، اتخذت الدولة إجراءات صارمة ، وتشديد في تطبيق الإجراءات الاحترازية ، واللجوء للتعليم الالكتروني ؛ مما كان له الدور في تقليل انتشار المرض ، دون شك .





وأشار "تاج الدين" إلى أن عدد حالات الوفاة ، بفيروس كورونا ، تمثل عملية تراكمية ، نتيجة إحصاء كلي بالمستشفيات والعيادات التابعة لوزارة الصحة ، فقط ، مشيرا إلى أن حالات الوفاة لا تكون وليدة إصابة اليوم ، ولكن هي انعكاس لحالات الاصابة ، خلال الفترة الماضية .





ولفت "تاج الدين" إلى أن تأثر كبار السن ، بفيروس كورونا ، على الأكثر ، لا يشير إلى أن الأعمار الأقل لا يمكنها أن تتعرض لحالات حرجة .





وتابع : هناك وفيات في اعمار مختلفة ، ولكن أكثرهم من كبار السن ، و تحور فيروس كورونا ، ليس بشيء جديد ، كما يحدث كل عام ، في موسم الانفلونزا .