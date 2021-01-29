مدى 50 كم و5 آلاف مشترك.. ضبط شبكة بث فضائي واستقبال قنوات بدمياط





و أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام (شخصين) بإدارة محطة بث لاسلكى خاصة وشبكة إستقبال قنوات فضائية مُشفرة وإعادة بثها بعد فك تشفيرها من خلال (سيستم كامل - كائن بعقارين وأحد المحال بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة بمحافظة دمياط وإتخاذهم كمقرًا لإعادة بث مجموعة من القنوات الفضائية المشفرة بالمخالفة للقانون.





عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى ، الأمن العام) أمكن ضبطهما أثناء إدارتهما لنشاطهما الإجرامى ، وتم ضبط مكونات شبكة البث عبارة عن محطة إستقبال وإعداد للبث مكونة من (وحدات معالجة مركزية محمل عليها روابط القنوات للإتصال بالريسيفرات ، وملفات التعريف وأنظمة التشغيل محمل عليهما أنظمة التشغيل مقلدة ومنسوخة – عدد من أجهزة "الريسيفر" - أنكودر لتجميع القنوات - سويتش للإتصال بالإنترنت" - قطع لإلتقاط الأشارة - أطباق لإستقبال القنوات الفضائية - راوتر للإتصال بالإنترنت - جهاز DVR لتجميع القنوات) ، وكذلك محطة تشفير مكونة من (جهاز "لاب توب" محمل عليه العديد من ملفات التعريف وأنظمة التشغيل لأجهزة الريسيفر والعديد من المصنفات الفنية من أفلام وأغانى بدون موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية عليها – عدد من البرامج المقلدة والمنسوخة - روابط القنوات لتشغيلها من على أجهزة الريسيفر - جهاز ريسيفر يعمل كمخلق للشفرات بعد إتصالها بالإنترنت - وحدة معالجة مركزية يستخدمها المتهمان كجهاز سيرفر للتحكم فى ربط العملاء بالشبكة) ، ومحطة لإعادة البث والإرسال بعد التشفير مكونة من (أجهزة "إرسال القنوات - تخليق التردد - أنتنا يدوية الصنع لبث التردد فى نطاق دائرى" – أجهزة إرسال المحتوى الإلكترونى للقنوات لمكان بث التردد – العديد من القطع والأدوات المستخدمة فى التجميع – أجهزة "راوتر للإتصال بالإنترنت لربط الشبكات - سويتش للإتصال بالإنترنت - كروت فك شفرة للقنوات الفضائية المشفرة - لانا واى فاى للإتصال بالإنترنت" - جهاز DVR لتجميع القنوات بعد ضغطها) ، بالإضافة إلى محطة الإمداد الدائم للشبكة بالطاقة مكونة من (جهاز إنتاج الطاقة ومتصل به بطارية للتخزين).





وباستكمال جهود الأجهزة الأمنية تم إستهداف المحل المشار إليه وتم ضبط (4 أجهزة حاسب آلى ماركات مختلفة تعمل كسيرفر - أنتنا صناعة يدوية لإرسال التردد دائريًا - بطارية – عدد من كروت فك شفرة بدون بيانات وأجهزة ريسيفر ماركات مختلفة وقطع لانات واى فاى - جهاز DVR لتجميع القنوات - أجهزة راوتر للإتصال بالإنترنت).





يشار إلى أن الأجهزة المضبوطة تعد من مكونات شبكات البث الفضائى الأرضى ، وغير مصرح بتداولها كما تبين قيام المتهمان بتصنيع بعض مكونات الشبكة تصنيعًا محليًا تم تركيبها لعمل تقويات لإرسال الإشارة للشبكة المضبوطة المملوكة للمتهمان لبث التردد فى نطاق 50 كيلو متر دائرى لإعادة بث القنوات المشفرة وغير المشفرة دون تصريح من الجهات المعنية أوالحصول على إذن من الشركات أصحاب الحقوق المادية والأدبية على تلك القنوات ، كما تبين أن عدد المشتركين فى الشبكة المضبوطة يزيد عن 5000 مشترك نظير مبالغ مالية يتم سدادها سنويًا .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.