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أخبار العالم

بشأن كورونا .. نداء عاجل من السعودية لـ مرتادي المساجد

الجمعة 29/يناير/2021 - 05:32 م
وزير الشؤون الإسلامية
وزير الشؤون الإسلامية السعودي
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محمود نوفل
وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية ، الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، العاملين في المساجد بالتأكيد على المصلين عقب الصلوات على أهمية الأخذ بالإجراءات الاحترازية للوقاية فيروس كورونا.

وأكد في تصريحات صحفية له نقلها موقع اخبار 24 السعودي  أن المسؤولية عظيمة، وأن الحفاظ على النفس من الضرورات التي أكدت عليها الشريعة الإسلامية

كما حذر الوزير السعودي قائلا: إن التفريط يعرّض للخطر.

فيما شدد على ضرورة مواكبة جهود الدولة في التصدي للوباء.

وكانت حالات الإصابة بكورونا في المملكة قد شهدت ارتفاعًا خلال الأيام الأخيرة.

 


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