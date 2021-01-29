أفضل سيارة للمبتدئين.. سعر دايو لانوس 2009 في سوق المستعمل

تعد سيارة دايو لانوس من السيارات التي لها تاريخ طويل مع العميل المصري، ومن أفضل السيارات أيضا للمبتدئين في القيادة ، وحتى الآن استطاعت دايو لانوس أن تحافظ على مكانتها في سوق المستعمل خاصة موديل 2009 والذي يتراوح سعرها من 65 ألفا إلى 77 ألفا وفقا لحالة السيارة.



مواصفات دايو لانوس 2009



من حيث الثبات، فثبات السيارة على الطريق معقول وإن كان يسوء إلى حد ما فوق الـ 120، وفرامل السيارة تأتي بنظام ABS .



تستمد السيارة قوتها بمحرك رباعي الإسطوانات أحادي الكامة ذو 8 صبابات بسعة من 1300 إلى 1500 سي سي يعطى قدرة من 75 إلى 86 حصان، يوجد أيضًا محرك ثنائي الكامة ب16 صباب وبسعة من 1500 إلى 1600 سي سي وبقدرة 106 حصان، نظام تغذية الوقود عن طريق الحقن الإلكتروني.



من حيث المتانة، شاسية السيارة يعتمد عليه تماما فهو أحد الإبداعات القيمة لجنرال موتورز التي تهتم تماما بمتانة الشاسيه، تعتبر السيارة من أكثر السيارات انسيابية على الطريق كما أن استهلاكها للبنزين قليل جدا.

