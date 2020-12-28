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أصل الحكاية

قصة إفلاس عملاق السيارات الكورية دايو

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:18 ص
صدى البلد
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أماني نوار
تعتبر شركة دايو هي واحدة من أكبر الشركات العالمية في إنتاج السيارة ، وحصلت على ثقة  كبير من عملائها بسبب الجودة والتصميم ، وترتب على ذلك نجاح كبير للشركة خلال السنوات السابقة .

تم تأسيس شركة دايو عام 1937 وكان مدير الشركة وقتها هو كيم جونج ، وهي تعتبر اكبر شركة عملاقة لإنتاج السيارة ،  وتم اختيار مقرها الرئيسي في مدينة انشيون في كوريا الجنوبية .

وفي عام 1972 امتلكت دايو شركة جنرال موتورز ، ومن بعدها بدأت شركة شينجن للسيارات بالعمل الثنائي مع الشركة العملاقة جنرال موتورز ، ولكن في عام 1982 تم استحواذ المجموعة التابعة لشركة دايو على النصيب الأكبر من الأسهم الخاصة بالشركة و أصبحت تملكها، بعد ذلك و خاصة في الفترة من عام 1990 إلى عام 1996 تم امتلاك شركة دايو في البداية لأغلب الأسهم الخاصة لشركة جنرال موتورز.

جاءت الازمة الإقتصادية في عام1997 وبدأت الأزمة الإقتصادية لقارة آسيا ،وكانت شركة دايو على وشك إفلاسها حتى اضطرت إلى أن تبيع شركة جاجوار.

على الرغم أن شركة دايو موتور هي ثالث أكبر شركة في إنتاج السيارات حول العالم ، حدث إخفاق محادثات بينها وبين نقابلة العاملين ، بالإضافة غلى وصول الديون على الشركة إلى 10 مليارات دولار ،وأعلنت الشركة أكبر حالة إفلاس تمر البلاد بعد النجاح الباهر في التسويق، وهذا لكي يسهل بيع الشركة التي لم يسع شرائها غير جنرال موتورز و شركة فيات شريكتها،  لذلك وافقت الشركة على الاستغناء عن ثلاث ألف وخمسمائة عامل من الشركة، للحد من التكليف و يسهل على أي مشتري شراؤها.

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