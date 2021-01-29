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رياضة

وصول أولى الفرق لـ قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية

الجمعة 29/يناير/2021 - 07:26 م
أولسان هيونداي
أولسان هيونداي
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إسماعيل محمود
وصلت بعثة أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، الآن، لمطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وحطت بعثة أولسان هيونداي الكوري الجنوبي لقطر، وتوجهت مباشرة لفندق الإقامة، وهو الفندق الذي سيقيم فيه النادي الأهلي المشارك في مونديال الأندية.

وأوقعت قرعة كأس العالم للأندية فريق أولسان هيونداي، في مواجهة نظيره تيجريس أونال المكسيكي، في الدور الثاني للبطولة، على أن يواجه الفائز منهما، بطل بطولة كوبا ليبرتادوريس.

وغادرت بعثة النادي الأهلي منذ ساعات القاهرة، في اتجاهها لقطر للمشاركة في المونديال.
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