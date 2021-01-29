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سيارات

أودي 2022 AUDI A8 الشكل الجديد تظهر رسميا أثناء اختبارها.. صور

الجمعة 29/يناير/2021 - 08:30 م
اودي 2022 AUDI A8
اودي 2022 AUDI A8
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اشرف عطية
ظهرت السيارة اودي 2022 AUDI A8 فيس ليفت  أثناء اختبارها, والتقط المصورون لقطات تجسسية لها أثناء الاختبار , حيث قامت شركة اودي عملاق صناعة السيارات الألمانية باختبارها في الشمال الاسكندنافي وأجوائها الثلجية ، و ظهرت بقاعدة عجلات كبيره إلى حد كبير.

اودي 2022 AUDI A8 فيس ليفت، ظهرت بمصابيح أمامية بتصميم مختلف مع أضواء ليد نهارية متوجهة للأعلى تُشبه المصابيح الموجودة في السيارة اودي audi a4 سيدان، ولكن ببعض التغييرات على الاكصدامات الأمامية والخلفية.

ومن المقرر أن تقوم شركة أودي بطرح السيارة اودي 2022 AUDI A8 فيس ليفت في الأشهر المقبلة من العام الجاري 2021 ، وبعد تصريح ماركوس دوسمان رئيس شركة اودي audi في لقاء صحفي, أن مستقبل سيارات اودي audi a4 , واودي audi a6 لتصبح السيارات كهربائية بالكامل وسيتم إلغاء الإصدارات البنزين تماما بحلول عام 2030، فمن المحتمل أن تأتي اودي 2022 AUDI A8 طراز هورش هو آخر طراز أودي بمحرك W12.

أتت اودي 2022 AUDI A8 فيس ليفت بشبك أمامي محدث دون الخطوط الأفقية بكامل وعرض الشبك، ويتميز بنمط أكثر تعقيدًا مع لمسات سوداء أنيقة، ومن المتوقع أن يتم إنتاج اودي بمسات كرومية أو معدنية.

حصلت اودي 2022 AUDI A8 فيس ليفت علي مصابيح خلفية على تصميم مختلف ، وسيكون من المنطقي أن تحصل اودي 2022 AUDI A8 على مصابيح خلفية ديجيتال بتقنية OLED .
أودي 2022 AUDI A8 الشكل الجديد تظهر رسميا أثناء اختبارها.. صور
أودي 2022 AUDI A8 الشكل الجديد تظهر رسميا أثناء اختبارها.. صور
أودي 2022 AUDI A8 الشكل الجديد تظهر رسميا أثناء اختبارها.. صور
أودي 2022 AUDI A8 الشكل الجديد تظهر رسميا أثناء اختبارها.. صور
أودي 2022 AUDI A8 الشكل الجديد تظهر رسميا أثناء اختبارها.. صور
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