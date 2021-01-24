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أصل الحكاية

قصة نجاح شركة أودي صاحبة أفخم سيارات في العالم

الأحد 24/يناير/2021 - 11:42 م
أودي
أودي
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أماني نوار


تعتبر شركة أودي الالمانية من أفضل الشركات التي تنتج سيارات فاخرة ، وهي جزء من مجموعة شركات فولكس فاجن ، وجاء الاسم من الترجمى اللاتينية للقب المؤسس أوجست هورش ، وهي تنعني بالألمانية "استمع" يقع المقر الرئيسي لشركة أودي في مدينة إنجولشتات، بافاريا، بألمانيا.


كما أن تاريخ شركة  أودي معقدا ، ويعود إلى أوائل القرن الماضي ، والشركة التي أسسها أوجوست هورش " ،واندمجت اودي وقتها مع شركيتن آخرين أحدهما بي إم دبليو ، والاخري وأندر ، وفي الحرب العالمية الثانية دمرت مصانع NSU وكادت ان تشهر إفلاسها إلا أن شركة أودي اتحدت معها مكونة شركة أودي أن إس يو .

 

 وبدأ عهد شركة أودي في الستينيات من القرن الماضي بعدما اقتنت شركة فولكس واغن اتحاد السيارات Auto Union من دايملر بنز ،وبعد إنعاش اسم أوي في عام 1965 بتقديم مجموعة سيارات Audi F103 ادمجت شركة فولكس واجن شركة إن إس يو في عام 1969 وأحبحت شركة أودي التي نعرفها اليوم.

 

وكانت الشركة مملوكة بالكامل بنسبة (99.55 ٪) لمجموعة فولكس فاجن منذ عام 1964 ،وأعادت مجموعة فولكس فاجن إطلاق ماركة أودي من خلال تقديم موديلها 90 في عام 1965 وذلك بعد فترة وجيزة من استحواذ شركة فولكس فاجن على أصول اتحاد السيارات من مالكها السابق.

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