سباق شرس بين أودي R8 سبايدر ولامبورجيني هوراكان ..فيديو

على الرغم أن سيارة أودي ليست سيارة سباق إلا أن موديل أودي R8 ولامبورجيني هوراكان مشتركان في قاعدة العجلات ، والمحركات وذلك لايعني إن أدائهم متشابه.
وفي الفيديو الذي تم نشره مؤخرا تم وضع السيارتين في سباق تسارع لمعرفة أيهم أفضل أداء في التسارع ، سنجد أن السيارتين تستمد قوتها من محرك طبيعي V10 سعة 5.2 لتر ن ويولد قوة 610 حصان .
بينما حصلت اودي على عزم دوران يبلع 580 نيوتن .متر ، ولكن حصلت لامبورجيني على 560 نيوتن.مترمن عزم الدوران ، ولكن السيارتين تأتي بنظام دفع على جميع العجلات .
وبمجرد أن تشاهد السباق ، سنجد أن انطلاقة أودي لم تكن موفقة مقارنة بهوراكان ، كما يمكنناأن نرى السيارة الإيطالية تأخذ الريادة بفارق كبير، قبل أن ينتهي السباق بها منتصرة بفارق مريح.
وجاءت هوراكان منتصرة أيضا ، حيث عبرت خط النهاية في 11.38 ثانية ، وذلك بسرعة 185.2كلم / ساعة،بينما وصلت R8 أودي رودستر متأخرة بـ 0.39 ثانية، مسجلة 11.77 ثانية بسرعة 184.3 كلم/ساعة .