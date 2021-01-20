لأول مرة.. ظهور أودي RS E-Tron GT الكهربائية أثناء شحنها

اعلنت شركة أودي عن إنتاج سيارة RS E-Tron GT السيدان الكهربائية عالية الأداء ، في مصنع نيكارسولم وفقًا للخطة المسبقة بالرغم من انتشار فيروس كورونا ، ولكن لم تطرحها بعد فى الاسواق .

وظهرت العديد من النماذج أولية للسيارة سيارة RS E-Tron GT السيدان الكهربائية ، ولكن هذه المرة التقطت عدسات المصورين التجسسية عدد من الصور للسيارة في محطة شحن تدعى أيونيتي أثناء شحن بطاريتها.

ومن المعلن عن السيارة أوديRS E-Tron GT انها ستستمد قوتها من محركين كهربائيين يولدان 598 حصان و830 نيوتن.متر من عزم الدوران، وترتفع هذه القوة إلى 646 حصان مع تفعيل وظيفة الأوفربوست، وهذا يعني أن RS E-Tron GT ستحصل على قوة أقل قليلًا من شقيقتها تايكان ، و تقول أودي أن RS E-Tron GT سيكون حدها الأقصى 350 كيلوواط عن الشحن .

وياتى وزن السيارة أوديRS E-Tron GT حوالي 2,250 كجم، وتستعين بناقل الحركة من بورشه والتي تُبقيك في النقلة الأولى حتى 80 كلم/سا قبل التغيير، كما تتسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في أقل من 3.5 ثانية، وتصل السرعة القصوى إلى 250 كلم/سا.

ما عن سعر السيارة RS E-Tron GT فمن المتوقع أن يبدأ سعرها من حوالي 100,000 جنيه استرليني بينما يُتوقع أن تُكلف نسخة RS حوالي 130,000 جنيه استرليني .