سيارتا اودي A4 وA6 ستصبحان كهربائيتين بالكامل



صرح ماركوس دوسمان رئيس شركة اودي audi عملاق صناعة السيارات الألمانية في لقاء صحفي, أن مستقبل سيارات اودي audi a4 , واودي audi a6 لتصبح السيارات كهربائية بالكامل وسيتم إلغاء الإصدارات البنزين تماما بحلول عام 2030 .





وأضاف ماركوس دوسمان رئيس شركة اودي audi أن السيارات الهايبرد بالقابس ليس لها مستقبل في السيارات بشكل عام، ولا يعتقد أن الحكومات ستروج لها مستقبلا، وأن السيارات الكهربائية ستكسب شعبية أكبر.







وأشار ماركوس دوسمان إلى أن الانتقال السريع إلى السيارات الكهربائية مهم جدًا للشركة بشكل خاص ولسوق السيارات العالمي بشكل عام خصوصا بعد اتجاه الدول والحكومات إلى استخدام مصادر طاقة نظيفة.







يري ماركوس دوسمان رئيس شركة اودي audi أن الأجيال القادمة من سيارات اودي audi a4 , واودي audi a6 سيصلان في 2023، وستظل تستخدم المحركات التقليدية مع إصدارات كهربائية لفترة قبل التحول التام للكهرباء.



وتسعي شركة أودي audi تعمل لتطوير سيارة Artemis الكهربائية، حيث قال دوسمان إن السيارة لا ينبغي أن تكون أعلى من اودي audi a8 في التشكيلة أو كروس أوفر أعلى من اودي audi q7، هذا وقد كلفت شركة أودي audi أليكس هيتزينجر بمهمة تطوير السيارة، وهو كان في السابق مسؤول عن تطوير تقنيات القيادة الذاتية في مجموعة فولكس واجن.







وظهرت مؤخرا صور تصميم تخيلي لما قد يبدو عليه الجيل التالي من سيارات اودي audi a4 , وبالرغم من ذلك، سيكون هناك إصدارات هجينة بالقابس من الأجيال القادمة من سيارات اودي audi a4 , واودي audi a6 .