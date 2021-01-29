بيان مهم من وزارة الدفاع السعودية.. تفاصيل

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الجمعة، انتهاء كافة استعداداتها لانطلاق مناورات التمرين المشترك "رماح النصر" بمركز الحرب الجوي ، في القطاع الشرقي من المملكة.





وبحسب وكالة الأنباء السعودية واس تستعد القوات الجوية السعودية لإطلاق مناورات تمرين " رماح النصر " الذي سيقام بمركز الحرب الجوي في القطاع الشرقي بالمملكة.





وتقام المناورات خلال الفترة من 29 يناير الجاري الى 23 فبراير المقبل بمشاركة القوات البرية والبحرية وقوات الدفاع الجوي السعودية.



