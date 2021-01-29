الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد غدا.. والطقس شديد البرودة يصاحبه أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا السبت، طقس معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحري، شديد البرودة ليلا.





ويكون الطقس مائلا للدفء نهارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدلا على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، ويكون شديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، باردا على جنوب سيناء.





ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة ( 40% تقريبا ) على بعض المناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، تتأثر البلاد بوجود امتداد منخفض جوى على السواحل الشمالية على سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد منخفض جوى فى طبقات الجو العليا.





وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :





العظمى الصغرى

القاهرة 20 11

الإسكندرية 20 11

وادي النطرون 20 10

طنطا 20 10

شبين الكوم 20 10

دمنهور 20 10

بلطيم 19 11

مطروح 21 11

السلوم 20 10

سيوة 20 06

بورسعيد 21 12

دمياط 19 11

الزقازيق 20 10

المنصورة 20 09

الاسماعيلية 21 10

السويس 20 10

العريش 19 10

رفح 18 09

رأس سدر 20 12

نخل 18 06

نويبع 20 14

طابا 18 12

كاترين 16 02

الطور 21 10

شرم الشيخ 23 14

الغردقة 21 12

مرسى علم 21 13

الفيوم 20 08

بنى سويف 20 07

المنيا 20 07

أسيوط 20 06

سوهاج 21 07

قنا 22 07

الأقصر 22 09

أسوان 23 08

ادفو 23 08

أبوسمبل 23 10

الوادى الجديد 20 04

شلاتين 23 16

ابو رماد 22 16

حلايب 21 17

رأس حدربة 21 17