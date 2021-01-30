رزان: كنت أحلم بالتمثيل مع الفنان عمر الشريف.. فيديو

قالت الفنانة رزان مغربي أنها من شدة احترامها وعشقها لعمر الشريف، تمنت لو أنه قام بضربي قلم بس مؤكدا أنني اعتبره واحد من أفض الممثلين في العالم.
وأضافت رزان خلال لقاء لها لبرنامج واحد من الناس عبر فضائية الحياه انني كنت أحلم واتمنى أن أقوم بالتمثيل مع الفنان العالمى عمر الشريف.
وتابعت الفنانة رزان أنني أعشق من الأكل المصري الكشري والفول والطعمية والباذنجان والبطاطس والطحينة والقرنبيط بالخلطة ودائما ما اتناوله.
وأشارت رزان إلى انني اتمنى أن يتزوج ابني بعد سنة من الأن.. لو عاد بي الزمن في الزواج سأتزوج في سن 14 سنة.