عمليات جراحية ناجحة بمستشفى العريش العام وبئر العبد المركزي

تمكن فريق من أطباء البرتوكول من كليات الطب بالجامعات المصرية، من إجراء عمليات جراحية نادرة لمرضى بكل من مستشفى العريش العام، وبئر العبد المركزي النموذجي بمحافظة شمال سيناء.

وأعلن الدكتور أحمد منصور مدير مستشفى العريش العام ، محافظة شمال سيناء، عن اجراء عملية جراحية ذات مهارة لمريض قلب كفاءته 27%، وذلك في قسم العمليات بالمستشفى.



وأكد الدكتور احمد منصور، أن المريض 59 عاما كان يعانى من جلطة بالشريان الأورطى وانسداد الشرايين السفلية ، وكانت كفاءة القلب 27 ٪ فقط.. حيث سبق اجراء عملية قلب مفتوح له منذ 4 سنوات.وأشار مدير المستشفى الى قيام فريق طبي باجراء عملية جراحية لتلافى الجلطة وفتح الشرايين السفلية.

وفي نفس السياق نجح فريق طبي من أطباء الجامعات المصرية بالتعاون مع أطباء مستشفى بئر العبد المركزى فى إجراء عملية جراحية ذات مهارة لتوسيع القناة الشوكية لمريض ، وذلك فى غرفة العمليات الرئيسية فى مستشفى بئر العبد بشمال سيناء .

وأكد الدكتور تامر حمدى مدير عام مستشفى بئر العبد المركزى أن المريض وصل الى المستشفى بعد معاناته من ألام حاده أسفل الظهر مصاحبة بتنميل وخدل للساق اليسرى وصعوبة بالحركة .. مع عدم استجابة المريض للعلاج الدوائى .

وأضاف أن الفريق الطبي قرر إجراء تدخل جراحى دقيق لتوسيع القناة الشوكية وتسليك الجذور العصبية للمريض .. مع تثبيت الفقرات بواسطة شرائح ومسامير وتركيب قفص كربونى .. مع استئصال الغضروف ما بين الفقرة الخامسة القطنية والأولى العجزية .



كما أجرت مستشفى بئر العبد المركزي، عملية جراحية عاجلة وخطيرة لمريضة مصابة بالكورونا، عمرها 60 عاما وتعاني من هشاشة في العظام وكسر فى عنق عظم الفخذ الأيمن .. مما استدعى إجراء جراحة استبدال مفصل الحوض بمفصل أسمنتى كامل ثلاثى الأقطاب، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة.

وأشار الدكتور طارق محمد كامل شوكه، وكيل وزارة الصحة بمحافظة شمال سيناء، الى أن إجراء العمليات الجراحية فى زمن كورونا يعتبر ذا خطورة عالية جدًا .. خاصة العمليات الكبيرة التي تستغرق وقتا طويلا، ويتم تطاير رذاذ الدم الحامل للفيروس.

وأضاف أن اطباء البروتوكول بمستشفى بئر العبد المركزي النموذجي ،نجحوا في إجراء 17 عملية جراحية في المستشفى خلال أسبوع، أجراها فريق طبي متخصص في جراحة العظام من أطباء الجامعات، وبالتعاون مع أطباء المستشفى.

وقد شارك في العمليات اطباء من جامعات القاهرة والأزهر والمنصورة بالزقازيق، في تخصص " جراحة الأوعية الدموية، وتخصص التخدير وجراحة العظام والمفاصل ، فني اشعه ، وطاقم معاون من التمريض والعناية المركزة بالمستشفى.



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