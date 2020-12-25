فحص1081 حالة واجراء 8 عمليات جراحية خلال قافلة طبية بحلايب وشلاتين

تواصل القافلة الطبية العلاجية من اساتذة كلية طب جامعة عين شمس أعمالها لليوم الثاني على التوالي بمستشفى الشلاتين المركزى والوحدة الصحية بحلايب بجميع التخصصات .

وأعلن الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الاحمر عن القافلة أسفرت جهودها في اليوم الثاني عن الكشف الطبي على 1081حالة، وجرى صرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وتم إجراء 8 عمليات جراحية.

واشار مرعى أن تلك القوافل تاتى تحت رعاية اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر والأستاذة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والاستاذ الدكتور محمود المتينى عميد كلية طب عين شمس وفى إطار التعاون المثمر بين مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر وكلية الطب جامعه عين شمس وتحت إشراف الدكتور.تامر مرعى وكيل الوزارة.

واوضح مرعى ان الدور الذي تطلع الية الدولة بالتنسيق بين وزارة الصحة ومحافظة البحر الاحمر والجامعات المصرية واهتمام القيادة السياسية؛ للمساهمة رفع العبء عن كاهل المواطنين.

كما تفقد الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، مستشفى الغردقة العام يرافقة فريق من الإدارات الفنية بالمديرية والسيد الدكتور جمال مغربي مدير المستشفى لمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجه الثانية من فيروس كورونا المستجد، والتأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات والواقيات الشخصية وتفقد الاستقبال والطوارئ وقسم العزل بالمستشفى وزيادة أعداد الأسرة لمواجهة أى احداث طارئةوكما تفقد اعمال التطوير بالقسم الفندقى ووجه بسرعة انتهاء الأعمال