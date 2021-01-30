سعر الذهب يتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي وشهري مع ارتفاع الدولار

سجلت أسعار الذهب تداولات في نطاق ضيق ، لكن الأسعار تمضي على مسار تسجيل انخفاض أسبوعي وشهري إذ يبدد الدولار المرتفع بريق المعدن الأصفر.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2$ إلى 1844.86 دولار للأونصة. ونزلت الأسعار 0.5% في الأسبوع و2.7% في الشهر.





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وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1847.90 دولار.

وقال مايكل مكارثي رئيس إستراتيجيات السوق لدى سي.إم.سي ماركتس “سيستمر الذهب لا يراوح مكانه إلى حد كبير إذ أنه ينتظر محفزا ملائما”.

وأضاف أن إقرار تحفيز أمريكي، وزيادة محتملة في التضخم والمجموعة القادمة من إجراءات البنوك المركزية العالمية ستكون عوامل أساسية للذهب.