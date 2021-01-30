سيراميكا كليوباترا يفوز على الجونة في الدقائق الأخيرة.. أبرز مانشيتات «صباح البلد»

عرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف اليومية التي صدرت اليوم، السبت، وجاءت كالتالي:





"أخبار اليوم"

تقرير بعنوان "الرئيس وعد وأوفى"، للصحفي أحمد حمدي، محرر شؤون الرئاسة بجريدة أخبار اليوم.





"صدى البلد"

بعد تعطلها 40 عاما .. تشغيل نافورة النيل





بهدف أحمد ياسر ريان .. سيراميكا كليوباترا يفوز على الجونة في اللحظات الأخيرة.





"الأهرام"

رئيس جامعة القاهرة: جاهزون للامتحانات بخطة موسعة.. والسابع عشر من فبراير العودة للمدن الجامعية





"اليوم السابع"

التنمية المحلية بالأقصر اليوم لمتابعة تنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى





"الوطن"

صرف منحة 6 أشهر للعاملين بقطاع الأعمال





"الشروق"

وزارة الآثار تبحث امكانية ادراج عدد من المواقع الاثارية على قائمة المقاصد السياحية





" مصراوي "

ارتفاع جديد.. الصحة تعلن بيان كورونا لليوم الجمعة



