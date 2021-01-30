بسبب صعوبة طباعة الألوان.. تعرف على مخترع التكييف الهوائي

يعتبر ويليس هافيلاند هو مهندس ومخترع، حيث يعد أنه أول من قام بإختراع تكييف الهواء الحديث عام 1902وأول من قام بتأسيس شركة متخصصة في تصنيع وتوزيع أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواءعام 1915.

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حيث طور طريقة قياس قدرة أنظمة التدفئة بعد أن عين مديرًا لقسم هندسة الإختبارت في الشركة ، وعندما بلغ من العمر 25 وعامًا ، أخترع أول نظام لضبط الحرارة والرطوبة في شركة الطباعة والنشر في بروكلين، بسبب أن الشركة أصبحت غير قادلرة علي طباعة أحد الألوان بشكل جيد في ذلك الوقت بسبب تأثير الحرارة والرطوبة على الورق والحبر، وبعد ان قدم هذا الإختراع أستلم براءته عام 1906 مما أدى إلى اعتراف السلطات في هذا المجال بأن مكيف الهواء يجب أن يؤدي أربع وظائف أساسية تتمثل في التحكم في درجة الحرارة و السيطرة على الرطوبة والسيطرة على دوران الهواء والتهويةو تطهير الهواء ، وأصبح ويليس يعمل في مجالات التبريد.

حيث تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية هي التي منحته براءة الاختراع رقم 808897 لجهاز معالجة الهواء، وهو أول معدات تكييف الهواء من نوع الرش في العالم. تم تصميمه لترطيب أو إزالة الرطوبة من الهواء.

وبعد ان أكتشف أن الانحدار المستمر لنقطة الندى يوفر رطوبة نسبية ثابتة تقريبًا ، حيث أنها أصبحت معروفة فيما بعد بين مهندسي تكييف الهواء باسم "قانون الانحدار الثابت لنقطة الندى".فبعد هذا الإكتشاف أعتمد كارييرعلى تصميم نظام التحكم التلقائي وحصل علي براءة الإختراع عام 1914.

وفي عام 1911 ، قدم ما يعتبره أهم وثيقة تم إعدادها على الإطلاق حول تكييف الهواء في الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين. ربطت هذه الوثيقة بين مفاهيم الرطوبة النسبية والرطوبة المطلقة ودرجة حرارة نقطة الندى، مما يجعل من الممكن تصميم أنظمة تكييف الهواء لتناسب المتطلبات بدقة.

وقبل أن تصبح فكرة شعبية بسبب الحرب العالمية الثانية وبطى الكساد الاقتصادى الأستخدام السكني والتجاري لمكيف الهواء وذلك بعد أن عرض في المعرض العالمي في الكوخ القطبي.

وبعدها نقل شركتة الينيويورك عام 1930 ، وأصبحت واحدة من أكبر أرباب المهنة. وفي عام 1930 بدأ أعماله في كوريا الجنوبية وفي اليابان بافتتاحه شركة تطبيقات تويو كارير وسامسونج.

وتعتبر كوريا الجنوبية الآن هي أكبر أسواق مكيفات الهواء في العالم. فقد كانت هذه الشركة رائدة في مجال تبريد المساحات الكبيرة. وقد كان تكييف الهواء ثورة في الحياة الأمريكية وخصوصًا بعد زيادة الإنتاج الصناعي في أشهر الصيف. وإدخال تكييف الهواء السكني في عام 1920 ساعد على بداية هجرة كبيرة نحو المناطق الحارة. في عام 2000 باعت شركة كارير أكثر من 8 مليار دولار ووظفت 45000 موظف.

ومات ويليس وزوجاتة الثلاثة ودفن في في مقبرة فورست لون في بوفالو، نيويورك بعد انجب 3 اولاد وانتمى إلى الكنيسة المشيخية والحزب الجمهوري.