محافظ أسيوط يلتقى شباب مؤسسة حياة كريمة ويعلن دعمه لمبادرة "التصالح حياة"

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، اليوم، شباب الوحدة المركزية لمؤسسة حياة كريمة لبحث سبل دعم انشطة المؤسسة بالمحافظة واستهداف الاسر الاولى بالرعاية بقرى ومراكز المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".





وأعلن المحافظ دعمه الكامل للمبادرات التنموية التى تستهدف قرى ومراكز المحافظة منها مبادرة "التصالح حياة" لسداد رسوم جدية التصالح للاسر غير القادرة بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدنى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل وتحسين الخدمات المقدمة لهم.





جاء ذلك بحضور خالد جمال عبد الناصر المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة والمهندس مينا ابراهيم منسق محافظة اسيوط بالمؤسسة و احمد عاطف المنسق المساعد و الدكتور محمد سامى المنسق المساعد .

واستعرض ممثلى مؤسسة حياة كريمة انشطة المؤسسة بالمحافظة والبرامج والمبادرات التنموية التى تم تنفيذها فضلا عن استعراض خطة المبادرات التنموية القادمة بالتنسيق مع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديرية التضامن الاجتماعى.





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وأوضح محافظ أسيوط – خلال اللقاء – دعمه الكامل للمبادرات الرئاسية التنموية التى تستهدف الاسر والفئات الاولى بالرعاية بقرى ومراكز المحافظة للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة لهم مشيدًا بجهود مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة.





وأكد على دعمه الكامل لمبادرة التصالح حياة والتى واصلت عملها في حصر عدد من الحالات بقرى مبادرة حياة كريمة على مستوى المحافظة التي لم يتقدم أصحابها بسداد رسوم جدية التصالح وبعد إجراء بحث ميداني لها واستيفاء الأوراق والمستندات اللازمة وفحصها والتأكد من معايير الاستحقاق من خلال فرق الرصد الميداني لمؤسستي حياة كريمة وصناع الخير.





وأشار إلى أنه تم سداد قيمة رسوم جدية التصالح للعشرات من الحالات المستحقة وذلك للمساهمة في دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء لمحدودي الدخل والأولى بالرعاية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية في التجمعات الريفية المستهدفة.





وأضاف أنه سيتم التسديد تباعًا لعدد من الحالات الأخرى بالقرى الأكثر احتياجًا بمراكز المحافظة وذلك بهدف التخفيف عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ودعم الفئات الكثر احتياجًا بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.



