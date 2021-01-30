منافسة شرسة بين مصر والمغرب والجزائر على استضافة نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية





وذكرت صحيفة " لو 360 سبورت" المغربية، أن الاتحاد المغربي يستعد للتقدم بطلب استضافة المباراة النهائية لبطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.





وأشارت الصحيفة إلى أنه من المنتظر أن يراسل اتحاد الكرة الحكومة المغربية من أجل الحصول على موافقتها، خاصة وأن الكاف يشترط أن يتضمن ملف طلب استضافة نهائي بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية، الضمانة الحكومية، بالإضافة إلى إبراز العناصر الرئيسية مثل الملاعب ومرافق التدريب والإقامة.





وأكدت الصحيفة، أن المغرب ستواجه منافسة شرسة مع مصر والجزائر اللتين أعربا عن رغبتهما في استضافة النهائي.





يذكر أن مصر استضافت نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي والتي توج بها الأهلي على حساب الزمالك، كما استضافت المغرب نهائي بطولة الكونفدرالية والتي فاز بها نهضة بركان على حساب بيراميدز.

أكد تقرير صحفي، أن الاتحاد المغربي يستعد لتقديم طلب إلى الاتحاد الأفريقي " كاف" لاستضافة نهائي بطولتي دوري أبطال أفيرقيا والكونفدرالية 2021.