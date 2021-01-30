ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

منافسة شرسة بين مصر والمغرب والجزائر على استضافة نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية

السبت 30/يناير/2021 - 12:00 م
صدى البلد
Advertisements
محمد السعيد
أكد تقرير صحفي، أن الاتحاد المغربي يستعد لتقديم طلب إلى الاتحاد الأفريقي " كاف" لاستضافة نهائي بطولتي دوري أبطال أفيرقيا والكونفدرالية 2021.

وذكرت صحيفة " لو 360 سبورت" المغربية، أن الاتحاد المغربي يستعد للتقدم بطلب استضافة المباراة النهائية لبطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المنتظر أن يراسل اتحاد الكرة الحكومة المغربية من أجل الحصول على موافقتها، خاصة وأن الكاف يشترط أن يتضمن ملف طلب استضافة نهائي بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية، الضمانة الحكومية، بالإضافة إلى إبراز العناصر الرئيسية مثل الملاعب ومرافق التدريب والإقامة.

وأكدت الصحيفة، أن المغرب ستواجه منافسة شرسة مع مصر والجزائر اللتين أعربا عن رغبتهما في استضافة النهائي.

يذكر أن مصر استضافت نهائي بطولة  دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي والتي توج بها الأهلي على حساب الزمالك، كما استضافت المغرب نهائي بطولة الكونفدرالية والتي فاز بها نهضة بركان على حساب بيراميدز.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 5 - 1 - 2021 والقنوات الناقلة

كاف يفتح باب الترشح لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 2021

أشرف صبحي: مصر قادرة على استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

الاتحاد الجزائري يعلن رغبته في استضافة نهائي بطولتي أبطال أفريقيا والكونفدرالية

ترشيحاتنا

شروط ومزايا الحصول على الجنسية الإماراتية| اعرفها

ضحية مصطفى محمد في جالطا سراي ينتقل للدوري الإنجليزي

عمل لا على الحسبان أو الخاطر.. المباحث الفيدرالية تكشف خبايا اقتحام الكونجرس

مقتل مغني راب شهير ابن عم النجمة بيونسيه على يد حبيبته

اكتشافات أثرية جديدة بالإسكندرية تعتبر الأضخم منذ سنوات.. تعرف عليها

حبيبها شارك معهم.. 5 إسرائيليين يغتصبون فتاة قاصر بـ عسقلان.. صور

Advertisements

لاعب الأهلي المنضم لـ بيراميدز: الأحمر قادر على عبور الدحيل.. ونتمسك بالأمل أمام بايرن ميونخ

ميدو الرفاعي يكشف كواليس رحيله عن الأهلي وانضمامه لـ بيراميدز

أول رد رسمي بشأن إمكانية انتقال حسين الشحات إلى المريخ السوداني

كواليس إقالة رضا عبد العال من تدريب طنطا

ضحية مصطفى محمد في جالطا سراي ينتقل للدوري الإنجليزي

أحمد الطيب: من يهاجمني فئة مغيبة.. ولن أجامل الدحيل على حساب نادي مصري

أخبار الرياضة.. كبار بيراميدز ينهون الخلاف بين إدارة النادي ونجم الفريق.. شوبير: محمد الشناوي أقنع وليد سليمان بالسفر مع الأهلي لقطر.. وأحمد الطيب: لن أجامل الدحيل على حساب نادي مصري

غضب بالأهلي من ربيعة وعقوبة مالية في انتظاره

مونديال الأندية.. تقرير قطري يكشف عن رباعي الدحيل الفتاك قبل مواجهة الأهلي

جوميز يتحدى أمرابط.. التشكيل المتوقع لقمة الهلال والنصر في السوبر

رضا عبد العال: على الأهلي فرض شخصيته أمام الدحيل بالمونديال.. وهذا التشكيل الأمثل للمباراة

الأهلي فى المونديال .. قرارات جديدة من الفيفا بشأن الإصابات والاستبدال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الزيادة الأخيرة.. تعرف على أسعار ومواصفات إم جي HS موديل 2021

بملابس كلاسيك.. درة تبهر متابعيها بهذه الإطلالة من أحدث جلسة تصوير

تعرف على مواصفات نيسان صني موديل 2021.. أسعار الـ4 فئات الجديدة