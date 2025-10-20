تعليق العضوية| قرارات فورية من الخطيب استعدادا لـ انتخابات 31 أكتوبر

اتخذ مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قرارات فوزريةفي إطار الإستعداد لـ إجراءات انتخابات مجلس الإدارة المحدد لها يوم 31 أكتوبر الجاري بمقر النادي في الجزيرة.





وجاءت الإجراءات التي اتخذها مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب إستعدادا لـ انتخابات 31 أكتوبر الجاري على النحو التالي:تعليق كشوف العضوية استعدادا لانتخابات 31 أكتوبر





قامت إدارة النادي الأهلي بتعليق كشوف العضوية بمقر الجزيرة استعدادا لاجراء انتخابات مجلس الإدارة والمقرر لها يوم 31 أكتوبر الجاري.





يأتي تعليق الكشوف فى اطار الترتيبات التنظيمية الخاصة لإتاحة الفرصة أمام الأعضاء لمراجعة بياناتهم والتأكد من صحتها ومعرفة أرقام اللجان الانتخابية لتسهيل عملية التصويت.





وشهدت الفترة الماضية عدة اجتماعات مكثفة عقدتها إدارة النادي للإطمئنان على كافة الترتيبات المتعلقة بيوم الانتخابات.





خدمات طبية لأعضاء النادي فى انتخابات 31 اكتوبر





حرصت ادارة النادي الأهلي على إعداد خطة طبية شاملة لتأمين أعضاء الجمعية العمومية خلال مشاركتهم في انتخابات النادي المقرر لها يوم 31 أكتوبر الجاري تتضمن





الخطة تجهيز عيادات طبية داخل لجان التصويت مزودة بكافة الإمكانيات والأطقم الطبية اللازمة للتعامل الفورى مع أي حالات طارئة وتم تخصيص سيارات إسعاف مجهزة بالكامل بالقرب من مقرات اللجان لضمان سرعة التدخل ونقل أي حالة تحتاج إلي رعاية طبية إضافية.





وأعلنت إدارة النادي الأهلي حالة الطوارئ في العيادة الرئيسية مع تدعيمها بعدد إضافي من الأطباء والممرضين وزيادة المستلزمات الطبية والإسعافات الأولية للتعامل مع أي حالةوتأتي هذه الإجراءات فى إطار حرص إدارة النادي الأهلي على توفير الرعاية الطبية للأعضاء والتعامل مع أي حالات طارئة.