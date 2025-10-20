خبير علاقات دولية: العودة للحرب تعني فشل ترامب في خطة السلام .. فيديو

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعكس حرصه على وقف إطلاق النار وتثبيته لأن العودة إلى الحرب سيعد بمثابة فشل لترامب وخطته للسلام التي راهن عليها وسوقها للعالم كله.

وأضاف أحمد سيد أحمد، في مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" على قناة "دي ام سي"، أن هذا يعكس حرص الجانب الأمريكي على المتابعة المستمرة وإرسال مبعوثيه إلى الشرق الأوسط لمتابعة والتغلب على أي عقبات في ظل النوايا الإسرائيلية التي اضطر إليها نتنياهو لوقف الحرب لكن لا يمكن الثقة فيه.

وتابع: ترامب أيضا يعطي رسالة لحركة حماس، أنه مع وقف إطلاق النار طالما حماس ملتزمة، وأن أي خروقات من جانب حماس سيتبعها الضوء الأخضر للجانب الإسرائيلي للعودة مرة أخرى للحرب.

واستكمل: كما أن ترامب أيضا أعطى حماس إشارة لنزع السلاح، وقال نصا: إذا لم تنزع دبلوماسيا سيقوم بالمشاركة في هذا الأمر".

وأكد أن ترامب يحاول استيعاب أي انتهاكات أو خروقات، في ظل انعدام الثقة بين إسرائيل وحماس، وضغوط اليمين المتطرف على نتنياهو.