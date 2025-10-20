مبعوثا ترامب للسلام يصلان تل أبيب لتعزيز وقف إطلاق النار في غزة

ذكرت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية، أن هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، أعلنت اليوم، عن وصول المسؤولين الأمريكيين ديفيد ويتكوف وجاريد كوشنر إلى تل أبيب، في زيارة تشمل لقاءات مع كبار المسؤولين الإسرائيليين، إضافة إلى وسطاء من مصر وقطر؛ لبحث ملفات حيوية تتعلق بالوضع في قطاع غزة.

وأضافت أبو شمسية، أن الزيارة تركز على تأكيد استمرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، موضحة أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شدد على ضرورة تثبيت هذا التهدئة وعدم السماح بإجهاضها، كما يتم التنسيق مع الآلية الدولية المخصصة لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار قرب مستوطنات غلاف غزة.

وأكدت مراسلة «القاهرة الإخبارية»، أن جدول الاجتماعات يتضمن بحث إعادة فتح المعابر بين إسرائيل وقطاع غزة، لضمان إدخال المساعدات الإنسانية الضرورية لسكان القطاع، خاصة في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

ولفتت إلى أنه من النقاط المهمة التي ستبحثها الزيارة آلية نزع سلاح حركة حماس، كجزء من الجهود الرامية لتحقيق استقرار طويل الأمد في المنطقة.

وأوضحت دانا أبو شمسية أن الأطراف المعنية ستتجه إلى بدء المرحلة الثانية من المفاوضات التي من المتوقع أن تتناول قضايا أوسع تشمل السلام الدائم وآليات حل الصراع.