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فعال بنسبة تتجاوز الـ 89%.. هل ينجح لقاح "نوفافكس" في القضاء على كورونا ؟.. شاهد

السبت 30/يناير/2021 - 12:20 م
لقاحات فيروس كورونا
لقاحات فيروس كورونا
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نورهان رأفت
عرضت فضائية "سكاي نيوز" تقريرا ، عن اللقاح الجديد ، التي طورته شركة "نوفافاكس" الامريكية ، وتمت اجراء التجارب السريرية له في المملكة المتحدة ، على أكثر من 15 ألف شخص.

ولفت التقرير إلى أن لقاح "نوفافاكس" أثبت فعالية وصلت لـ 89.3% ، ضد النسخة البريطانية المتحورة ، وفعال بنسبة 60% ضد النسخة الجنوب افريقية المتحورة  ، وحجزت بريطانيا 60 مليون جرعة منه ، وتخطط الشركة لإنتاج ملياري جرعة سنويا .

وفي سياق مختلف ، فرض الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من اليوم، السبت، ضوابط على تصدير اللقاحات المضادة لكوفيد-19 تمكنه من إخضاع الجرعات المخصصة له للرقابة، في آلية استنكرتها منظمة الصحة العالمية.

واعتمدت المفوضية الأوروبية قاعدة تنظيمية تخضع بموجبها اللقاحات لـ"تصريح تصدير" تصدره الدول، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بمجرد نشرها في جريدة الاتحاد الرسمية السبت.

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