محافظ جنوب سيناء يكرم المشاركين في مهرجان الهجن الثاني بشرم الشيخ

كرم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، المشاركين والداعمين لمهرجان الهجن الثاني المقام بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 28 إلى 30 يناير الجاري.





وكان ذلك بأحد المنتجعات السياحية بشرم الشيخ بحضور المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، والنائب جيفارا الجافي عضو مجلس الشيوخ عن مدن خليج العقبة، والنائب سيد عوض عضو مجلس النواب عن مدن خليج السويس، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين وعدد من قيادات الجهاز التنفيذي بالمحافظة.





كما كرم المحافظ الوفد الإماراتي الداعمين لسباق الهجن بشرم الشيخ، وكرم المحافظ وفد دولة قيرغيزستان والمختصين بتنظيم المهرجانات والمسابقات الأولمبياد الدولية وجميع المساهمين في المهرجان.





وقدم المحافظ الشكر لجميع المشاركين والداعمين لهذا السباق.





ومن ناحية أخرى استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أمس، الجمعة، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ ممثلي إحدى المؤسسات الدولية بدولة " قيرغيزستان " المتخصصة في تنظيم المسابقات والبطولات للتراث البدوي بجميع دول العالم، تم عرض فيلم قصير يعرف بأعمال والخبرات السابقة للمؤسسة والتي قامت بتنظيم مسابقات تراثية في عددًا من الدول العربية .





وقام المحافظ باستعراض المقومات السياحية بمدينة شرم الشيخ والإمكانات التي تؤهلها تنظيم تلك البطولات والمسابقات بها مثل مدينة الشباب والرياضة مضمار الهجن والإمكانات السياحية والرياضية بالمدينة.





وتم بحث والتشاور في إدراج سباقات الهجن بشرم الشيخ والتراث البدوي والرياضات البدوية التراثية ضمن المسابقات الدولية في إطار زيادة التعريف بالرياضة والتراث البدوي، مما يسهم في زيادة اعداد السائحين القادمين الي مدينة شرم الشيخ لمشاهدة تلك السباقات المحببة للسياح العرب والاجانب وباعتبارها الرياضة التراثية الأولى للبدو في جنوب سيناء وباقي المحافظات الاخرى.





من جانبهم أبدى ممثلو المؤسسة الدولية اعجابهم الشديد بما رأوه بمدينة شرم الشيخ مؤكدين آعجاب مواطني دولة "قيرغيزستان" للمدينة الساحرة، كما أبدوا انبهارهم لوجود سباقات الهجن رياضة تراثية بشرم الشيخ و أبدوا حماسهم الشديد لضم هذه المسابقات في استعراضات ومسابقات دولية ومهرجانات ضمن عدد كبير من المسابقات التراثية لدول أخرى للتعرف على ثقافات الشعوب المختلفة.





وفي ختام اللقاء تم تبادل الهدايا التذكارية بين الجانبين .





ثم اصطحبهم محافظ جنوب سيناء لأداء صلاة الجمعة بمسجد الصحابة بشرم الشيخ وقام الشيخ إسماعيل الراوي وكيل وزارة الأوقاف بإعطاء نبذة عن المسجد وطرز إنشاؤه والتعريف بالمركز الثقافي الإسلامي ودور المسجد الثقافي بجانب الدور الديني.





ثم رافقهم اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ لزيارة مضمار الهجن بشرم الشيخ ومشاهدة عدة أشواط من السباقات خلال فعاليات اليوم الثاني للمهرجان الثاني للهجن المقام في الي شرم الشيخ في الفترة من 28 إلى 30 من يناير الجاري.



