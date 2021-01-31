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أصل الحكاية

اللي اختشوا ماتوا .. اعرف أصل المثل وماهي قصته

الأحد 31/يناير/2021 - 07:49 م
صورة أرشيفية اللي
صورة أرشيفية "اللي اختشوا ماتوا"
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نورهان رأفت
"اللي استحوا ماتوا " هو مثل شعبي قديم ، يتدواله المصريون كباقي الأمثلة الشعبية المشهورة ، ولكن ماهي قصة المثل ، والى متى يعود تاريخه .

أصل قصة المثل الشعبي "اللي استحوا ماتوا" أن الحمامات التركية القديمة كانت تستعمل الحطب والأخشاب والنشارة لتسخين أرضية الحمام وتسخين المياه لتمرير البخار من خلال الشقوق.

وكانت قباب ومناور معظم الحمامات من الخشب وحدث أن حريقا شبّ في حمام للنساء، وحيث أن الحمام مخصص للنساء فقد اعتادت الكثيرات منهن على الإستحمام عاريات.

وعندما حصل الحريق هربت كل امرأة كاسية (مرتدية ملابسها) أما النسوة العاريات فقد بقين خشية وحياء وفضّلن الموت على الخروج، وعند عودة صاحب الحمام هاله مارأى وسأل البواب هل مات أحد من النساء؟ فأجابه: نعم... فقال له من مات؟ أجاب البواب: اللي استحوا ماتوا .
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حسناء رشيد

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