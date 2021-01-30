ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مزق الخلفية.. أحمد فتحي يغيب عن بيراميدز 10 أيام

السبت 30/يناير/2021 - 01:32 م
أحمد فتحى
أحمد فتحى
Advertisements
القسم الرياضي
كشف مصدر مطلع داخل نادي بيراميدز، عن أن أحمد فتحى ظهير أيمن الفريق، سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين أسبوع و10 أيام، بعدما أثبتت الأشعة التى خضع لها اللاعب إصابته بمزق فى العضلة الخلفية، خلال مواجهة الأهلى التى جمعتهما يوم الثلاثاء الماضى على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وانتهت بتعادل الفريقين سلبيًا.

ويخضع "الجوكر" لبرنامج تأهيل مكثف بإشراف الجهاز الطبي لفريق بيراميدز برئاسة الدكتور مصطفى المنيرى، من أجل التعافى فى أسرع وقت والعودة إلى الملاعب.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الإسماعيلى فى السابعة والنصف مساء اليوم، السبت، باستاد الإسماعيلية فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين، يدخلها الدراويش بعد التعادل مع غزل المحلة بهدفين لكل فريق فى الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل بيراميدز مع الأهلى سلبيًا في نفس الجولة.

ويحتل الإسماعيلي المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى أربعة مواجهات، وخسر ثلاثة مباريات، وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 11 هدف ، ومازال لديه لقاء مؤجل ، فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز في 3 وتعادل في 5 وخسر لقاء وسجل لاعبيه 11 هدف وتلقت شباكهم ثمانية أهداف.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

قبل مواجهتهما بالدوري اليوم.. تاريخ مباريات الإسماعيلي وأسوان

المصري يتقدم على الاتحاد بهدف نظيف في الشوط الاول

المقاولون العرب يجري مسحة طبية اليوم قبل مواجهة الإسماعيلي

الإسماعيلي وغزل المحلة.. تفوق تاريخي وغزارة تهديفية للدراويش

قبل مواجهتهما بالدوري.. تفوق تاريخي لـ الزمالك على أسوان

تفوق الفارس الأبيض.. تاريخ مواجهات الزمالك ضد المقاصة

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. كبار بيراميدز ينهون الخلاف بين إدارة النادي ونجم الفريق.. شوبير: محمد الشناوي أقنع وليد سليمان بالسفر مع الأهلي لقطر.. وأحمد الطيب: لن أجامل الدحيل على حساب نادي مصري

كواليس إقالة رضا عبد العال من تدريب طنطا

بعد إحراقه 22 محلا.. تعويض المتضررين والسجن المشدد لـ هتلر التوفيقية

أحكام ضد زوجها.. مفاجأة جديدة في قضية طبيبة المحلة

أي دمعة حزن لا.. سفير السعودية يستعيد ذكرياته مع مسرح جامعة القاهرة بحفل لعبد الحليم حافظ.. فيديو وصور

تأييد حبس مجدي عبد الغني عاما بتهمة امتناعه عن تسليم ميراث أقاربه

Advertisements

موسمياني يكسر حاجز الصمت ويرد على هجوم رضا عبد العال

لاعب الأهلي المنضم لـ بيراميدز: الأحمر قادر على عبور الدحيل.. ونتمسك بالأمل أمام بايرن ميونخ

غضب بالأهلي من ربيعة وعقوبة مالية في انتظاره

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الدحيل بمونديال الأندية

ميدو الرفاعي يكشف كواليس رحيله عن الأهلي وانضمامه لـ بيراميدز

ضحية مصطفى محمد في جالطا سراي ينتقل للدوري الإنجليزي

أول رد رسمي بشأن إمكانية انتقال حسين الشحات إلى المريخ السوداني

أخبار الرياضة.. كبار بيراميدز ينهون الخلاف بين إدارة النادي ونجم الفريق.. شوبير: محمد الشناوي أقنع وليد سليمان بالسفر مع الأهلي لقطر.. وأحمد الطيب: لن أجامل الدحيل على حساب نادي مصري

نهائي كأس ليبرتادوريس.. موعد مباراة بالميراس ضد سانتوس والقنوات الناقلة

كواليس إقالة رضا عبد العال من تدريب طنطا

أشرف قاسم يرشح كوامي أبوكو للانضمام إلى الزمالك

بعثة الأهلي سلبي كورونا في المونديال.. ومسحة جديدة لمرجان خلال 72 ساعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أي دمعة حزن لا.. سفير السعودية يستعيد ذكرياته مع مسرح جامعة القاهرة بحفل لعبد الحليم حافظ.. فيديو وصور

تعرف على مواصفات وأسعار إم جي 5 موديل 2021

بعد الزيادة الأخيرة.. تعرف على أسعار ومواصفات إم جي HS موديل 2021