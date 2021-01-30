اليوم.. الرعاية الصحية يناقش خطة التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بالأقصر









يعقد مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، اجتماعه الشهري، برئاسة د. أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة، وحضور الدكتور هاني راشد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة، وذلك بمقر الهيئة العامة للرعاية الصحية بمدينة نصر.





ويستعرض الاجتماع اليوم آخر المستجدات بشأن التكليفات الصادرة عن اجتماع مجلس الإدارة السابق يوم 2020/12/31، والذي شمل استحداث وظيفة خبير الحوكمة الإكلينيكية بكل مستشفى من مستشفيات هيئة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى السعي نحو العمل بتقنية الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات والمؤشرات والتي تسهم في توفير الخدمات الصحية بأعلى مستويات الجودة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد، إلى جانب تبني الهيئة العامة للرعاية الصحية مفهوم تعزيز الصحة العامة للمواطن تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية في توعية المواطنين وتثقيفهم صحيًا للوقاية من الإصابة بالأمراض بما ينعكس إيجابًا على النهوض بالمنظومة الصحية في مصر.



