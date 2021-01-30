ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصحة الكويتية: شفاء 501 حالة جديدة من فيروس كورونا

السبت 30/يناير/2021 - 02:29 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
Advertisements
أمينة الدسوقي
أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم، السبت، شفاء 501 حالة من الإصابة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 157404 حالات.

وقالت الوزارة، في بيان لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إنه تأكد تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة في ذلك الشأن، لافتة إلى أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 95.6 في المئة. 

وكانت أعلنت وزارة الصحة الكويتية إصدار ترخيص استخدام لقاح "أكسفورد" المضاد لفيروس كورونا الذي ينتجه مصنع "سيروم" للأمصال في الهند بترخيص من شركة "أسترازينيكا".

وقال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بوزارة الصحة عبد الله البدر، إن ذلك يأتي بناء على قرار اللجنة الفنية المشتركة بين إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية وإدارة الصحة العامة لتقييم وتسجيل اللقاحات والطعوم.

ذكر البدر أن الوزارة نجحت في الحصول على دفعة أولية من لقاح "أكسفورد" لحرصها على عدم التأخر في برنامج التطعيم، لافتا إلى أنه من المتوقع وصول الدفعة الأولى منه بعد أيام.

وأوضح أن هذا اللقاح حصل على اعتماد من هيئة الدواء الأوروبية والوكالة البريطانية لتنظيم الأدوية والمنتجات الصحية كما أن مصنع "سيروم" للأمصال هو مصنع معتمد من منظمة الصحة العالمية لتصنيع اللقاحات وأيضا من مجلس الصحة لدول مجلس التعاون.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الهند: تطعيم 300 مليون شخص ضد كورونا بحلول أغسطس 2021

توزيع لقاح كورونا مجانا على المواطنين والمقيمين في الكويت

الكويت ترخص الاستخدام الطارئ للقاح «فايزر» ضد كورونا

لا وفيات.. الكويت تسجل تراجعاً كبيراً في إصابات كورونا اليومية

الكشف عن موعد وصول أولى دفعات لقاح فايزر إلى الكويت

أولى دفعات لقاح فايزر تصل الكويت نهاية ديسمبر.. أمريكا تبدأ اليوم أصعب مشروع لتوزيع لقاح كورونا.. أبرز عناوين الصحف الكويتية اليوم

ترشيحاتنا

تأييد حبس مجدي عبد الغني عاما بتهمة امتناعه عن تسليم ميراث أقاربه

الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم: انخفاض الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار

ضحية مصطفى محمد في جالطا سراي ينتقل للدوري الإنجليزي

وفاة والدة الفنان ظافر العابدين

تطور خطير.. مسلحون إثيوبيون يختطفون 3 تجار من الحدود السودانية

الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية بالبلاد بدءا من الغد وحتى الثلاثاء المقبل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مكرونة بالجبنة بـ 4 وصفات متنوعة

أي دمعة حزن لا.. سفير السعودية يستعيد ذكرياته مع مسرح جامعة القاهرة بحفل لعبد الحليم حافظ.. فيديو وصور

تعرف على مواصفات وأسعار إم جي 5 موديل 2021