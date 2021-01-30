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رياضة

"يد الشيخ زايد" يتأهل رسميًا للمنافسة على دوري المحترفين

السبت 30/يناير/2021 - 05:08 م
صدى البلد
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عمرو ابوبكر
فاز فريق نادي الشيخ زايد لكرة اليد، على فريق نادي الوطني منوف بنتيجة 35/26، بصالة جامعة شبين، وذلك في إطار مباريات الدوري الممتاز لكرة اليد.

وبهذا الفوز يتأهل أبناء زايد رسميًا للدور النهائي للمنافسة علي الصعود لدوري المحترفين. 

وقاد الفريق في تلك المباراة، جهازًا فنيا مكوناً من الكابتن كريم عز مدرب الفريق، والكابتن عز المطراوي رئيسًا للجهاز، والكابتن عبد النبي سليمان المدير الإداري للفريق، والدكتور محمد العلام طبيبًا للفريق.

وفي هذا الصدد، أشاد الكابتن فكري الهواري، رئيس نادي الشيخ زايد، بهذا الفوز قائلا" هذا حصاد جهود مضنية يبذلها لاعبي كرة اليد، وننتظر منهم المزيد ثقة فيهم وفي الجهاز الفني لنادي زايد بقيادة"العالمي" الكابتن أحمد العطار، أحد أبطال كرة اليد والذي حمل اسم مصر عالميا".

وأضاف الهواري، أن ما يحققه أبناء زايد من فوز وانتصارات يؤكد لنا وللجمعية العمومية أننا نسير في الطريق الصحيح والأسرع للوصول لمصاف الأندية الكبرى.

وعلق الكابتن أحمد العطار، المدير الفني لنادي الشيخ زايد على هذا الفوز قائلا" اقتربنا من نقطة الثقة في لاعبي النادي بأن الفوز حليفنا في الكثير من المباريات، نظرًا لثقة اللاعبين في أنفسهم، وما يقدمه الكابتن فكري الهواري من دعم، لمختلف الأنشطة في نادي الشيخ زايد.
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