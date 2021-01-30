مطروح: تطوير 5 قرى بتكلفة 86 مليون جنيه ضمن مبادرة "حياة كريمة"

قال شعيب خلال مداخلة مع برنامج "اليوم"، المذاع عبر قناة "دي إم سي"،أن المرحلة الأولى من المبادرة تم تطوير 5 قرى بتكلفة 86.2 مليون جنيه.

وأوضح محافظ مطروح، أن تطوير القرى شمل العديد من المرافق والخدمات العامة، وإنشاء مدارس وخزانات مياه.





وفى سياق متصل قال أيمن مختار محافظة الدقهلية أنه خلال المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة تم تطوير قرية واحدة بتكلفة 25 مليون، لافتا إلى أن المرحلة الثانية التى سيتم البدء قريبا حيث تطوير 26 قرية فى مركز شبين.





ولفت أيمن مختار إلى أن تكلفة تنفيذ المرحلة الثانية بتكلفة 3 مليار جنيه،حيث أن الـ 26 قرية تضم نصف مليون نسمة.





وأوضح محافظة الدقهلية أنه خلال المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة سيتم أنشاء 11 مدرسة، رصف 400 كيلو متر طرق، انشاء 3 مجازر، تركيب 199 محول كهربائى، إنشاء 8 محطات صرف، انشاء 48 كوبرى، تطوير 26 مركز الشباب و26 وحده الصحية.







