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رياضة

فوز الإعلاميين والمنيا وديروط والدخان بمجموعة الصعيد

السبت 30/يناير/2021 - 06:09 م
صدى البلد
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رباب الهوارى
انتهت مباريات اليوم من الأسبوع الحادي عشر من دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد، وشهدت المباريات فوز الشرقية للدخان على سمسطا بهدفين لهدف ، وفوز المنيا علي تليفونات بنى سويف بهدف للاشئ ، وفوز الاعلاميين علي قنا بخماسية نظفية ،وفوز ديروط علي الفيوم بثلاثة أهداف لهدفين ، بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.


الشرقية للدخان & سمسطا 
 
واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرقية للدخان  انتصاراته، وتمكن من تحقيق الفوز  على فريق سمسطا بهدفين لهدف  ،لينفرد بصدارة المجموعة برصيد ٢٨ نقطة  .


الاعلاميين  & قنا 


حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأعلاميين فوزا غاليا و مهمًا وكبيرا في مسيرته على فريق قنا الرياضي بخماسية نظيفة ليصل للنقطة ٢٠ .


المنيا & تليفونات بنى سويف 


حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا   فوزا مهما وغاليا علي فريق تليفونات بنى سويف  بهدف دون رد  ،ليرتفع رصيد الفريق إلي ٢٣ نقطة .



ديروط & الفيوم  

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ديروط الفوز علي فريق الفيوم بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم بملعب الأسيوطي ضمن مباريات الجولة الحادية عشر   من الدوري الممتاز "ب" .


الألومنيوم  & شبان قنا   

إنتهت أحداث اللقاء الذي جمع الألومنيوم وشبان قنا  بالتعادل السلبي   ،في اللقاء الذي أقيم علي ملعب فريق شبان قنا  ،ضمن مواجهات الجولة الحادي عشر  بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.


بنى سويف  & كيما أسوان 

انتهت أحداث اللقاء الذي جمع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنى سويف مع فريق كيما أسوان بالتعادل الإيجابي  بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم ضمن مباريات الجولة الحادي عشر من الدوري الممتاز "ب" .

سوهاج & أسمنت أسيوط  

انتهت أحداث اللقاء الذي جمع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سوهاج  مع فريق أسمنت أسيوط بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم ضمن مباريات الجولة الحادي عشر من الدوري الممتاز "ب" .


بترول أسيوط  & طهطا  

انتهت أحداث اللقاء الذي جمع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بترول أسيوط مع فريق طهطا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق  في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم ضمن مباريات الجولة الحادي عشر من الدوري الممتاز "ب" .


وجاءت النتائج كالاآتى :

الاعلاميين ٥/ ٠ قنا 

المنيا ١/  ت.بنى سويف 

ديروط  ٣/ ٢ الفيوم 

الشرقية للدخان ٢/ ١ سمسطا 

الألومنيوم ٠/٠ شبان قنا 

بنى سويف ١/١ كيما أسوان 

بترول أسيوط ١/١ طهطا 

سوهاج ٠/٠ أسمنت أسيوط
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