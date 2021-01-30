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فن

لا تصافح أحدًا.. سميرة عبدالعزيز تكشف أسرارًا لأول مرة عن والدة أم كلثوم.. فيديو

السبت 30/يناير/2021 - 06:32 م
سميرة عبد العزيز
سميرة عبد العزيز
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محمد نبيل - عدسة \ نور المصرى
كشفت الفنانة سميرة عبد العزيز بعض الأسرار والتفاصيل الخاصة بشخصيتها التى قدمتها فى مسلسل "أم كلثوم" والذى قامت ببطولته صابرين وأخرجته إنعام محمد على حيث قدمت شخصية والدة أم كلثوم. 
وقالت سميرة عبد العزيز فى ندوة "صدى البلد": كانت هناك بعض التفاصيل الخاصة بالشخصية التى استعنت فيها بالمساعدة الخاصة لأم كلثوم والتى تدعى "إحسان" والتى عاشت معها أربعين عاما. 

وأضافت، أن من ضمن الأسرار والتفاصيل التى كشفتها لى إحسان أن والدة ام كلثوم لم تصافح باليد أى شخصية وكانت تقوم بوضع الطرحه الخاصة بها على يدها لتصافح بها وهو ما قمت بفعله فى العمل. 

وأوضحت سميرة : إننى فى هذا العمل الذى كتبه زوجى المؤلف الراحل محفوظ عبد الرحمن كنت أشعر بالفعل بحالة من التوحد مع الشخصية حيث كنت أفرح لفرح ام كلثوم وفى مشهد استماعها إلى أول أسطوانة لها بكيت بالفعل لفرحها.   
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