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رياضة

ميلان يعود لسكة الانتصارات ويعزز صدارته للكالتشيو بفوزه على بولونيا

السبت 30/يناير/2021 - 06:23 م
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق فريق ميلان فوزا مهما وصعبا على حساب مضيفه بولونيا، في مباراة الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإيطالي، بهدفين مقابل هدف. 

تقدم ميلان في النتيجة عبر مهاجمه الكرواتي أنتي ريبيتش بالدقيقة 26، بعد إهدار السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لركلة جزاء. 

وفي الشوط الثاني، أضاف ميلان ثاني أهدافه باللقاء عبر ركلة جزاء، نفذها الإيفواري فرانك كيسي بنجاح، وسجل أندريا بولي هدف تقليص الفارق في الدقيقة 82.

وبهذه النتيجة، رفع ميلان رصيده إلى 46 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، بغض النظر عما ستسفر عنه مواجهة إنتر الوصيف (41 نقطة) مع بينفينتو في وقت لاحق من مساء السبت.
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