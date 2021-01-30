عميدة بنات عين شمس: إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال أيام





وأضافت عميدة كلية البنات خلال تصريحاتها لصدي البلد ان الكلية سوف تعلن عن جداول الامتحانات خلال أيام قليلة منوهة أنه تم رفع جميع المحاضرات ومتابعة جميع الطالبات للتأكيد من الحصول علي جميع المقرارات بشكل كامل دون أي تقصير، ولفت إلى ضرورة الاستعداد من قبل الطالبات للامتحانات .





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وأكدت ا أهمية نظام "موودل" لسير العملية التعليمية، مشيرًة إلى أنه تم تفعيله بشكل كامل، وتفعيل 30 بريدا إلكترونيا جامعيا للطلاب بالإضافة إلى ايميلات هيئة أعضاء التدريس.





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