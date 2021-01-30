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تعليم

عميدة بنات عين شمس: إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال أيام

السبت 30/يناير/2021 - 10:01 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقى
قال الدكتورة رقية شلبي عميدة كلبة البنات جامعة عين شمس إن الكلية مستعدة لإقامة الامتحانات سواء إلكتروني او بشكل تقليدي لافتة أن مثل هذا القرار يرجع الي المجلس الاعلي الجامعات وجامعة عين شمس . 

وأضافت عميدة كلية البنات خلال تصريحاتها لصدي البلد ان الكلية سوف تعلن عن جداول الامتحانات خلال أيام قليلة منوهة أنه تم رفع جميع المحاضرات ومتابعة جميع الطالبات للتأكيد من الحصول علي جميع المقرارات بشكل كامل دون أي تقصير، ولفت إلى ضرورة الاستعداد من قبل الطالبات للامتحانات . 

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وأكدت ا أهمية نظام "موودل" لسير العملية التعليمية، مشيرًة إلى أنه تم تفعيله بشكل كامل، وتفعيل 30 بريدا إلكترونيا جامعيا للطلاب بالإضافة إلى ايميلات هيئة أعضاء التدريس.

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