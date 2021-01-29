استعدادا للترم الثاني .. تأكيد تفعيل حسابات الطلاب إلكترونيا بتجارة عين شمس

وفي سياق آخر تقدم جامعة عين شمس العديد من الخدمات والامتيازات المتنوعة من خلال رابطة خريجي الجامعة الرسمية لأعضائها، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي.









وأوضحت الدكتورة ريم الكباريتي، مدير إدارة الخريجين بالجامعة، أن رابطة خريجي جامعة عين شمس توفر لأعضائها فرصة الاستمتاع بإجازة نصف العام من خلال فرصة السياحة الداخلية بمدينة شرم الشيخ والاستفادة من الخصومات المتاحة على الإقامة في فندق كونكورد السلام شرم الشيخ ، حيث تم زيادة نسبة الخصم خلال إجازة منتصف العام لتصبح 10% بدلًا من 5% وهي النسبة السنوية التي يستفيد بها أعضاء الرابطة طوال العام وحتى 31 ديسمبر 2021.



