ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

استعدادا للترم الثاني .. تأكيد تفعيل حسابات الطلاب إلكترونيا بتجارة عين شمس

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:18 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
Advertisements
حسام الفقي
أصدرت كلية التجارة جامعة عين شمس تعليمات مهمة لطلاب مرحلة البكالوريوس (الفرقة الثانية) الشعبة العربي، وشعبة اللغات وبرنامج الساعات المعتمدة باللغتين العربية والانجليزية، أكدت خلالها ضرورة تفعيل حسابات الطلاب بنظام إدارة الجامعة الالكتروني، استعدادا للترم الثاني.


وفي سياق آخر تقدم جامعة عين شمس العديد من الخدمات والامتيازات المتنوعة من خلال رابطة خريجي الجامعة الرسمية لأعضائها، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي. 


وأوضحت الدكتورة ريم الكباريتي، مدير إدارة الخريجين بالجامعة، أن رابطة خريجي جامعة عين شمس توفر لأعضائها فرصة الاستمتاع بإجازة نصف العام من خلال فرصة السياحة الداخلية بمدينة شرم الشيخ والاستفادة من الخصومات المتاحة  على الإقامة في فندق كونكورد السلام شرم الشيخ ، حيث تم زيادة نسبة الخصم خلال إجازة منتصف العام لتصبح 10% بدلًا من 5% وهي النسبة السنوية التي يستفيد بها أعضاء الرابطة طوال العام وحتى 31 ديسمبر 2021.  

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم توقعي جديد للسيارة لادا نيفا LADA NIVA الجيل القادم.. صور

علامة في القدم تشير إلى نقص البروتين في الجسم

ابتسم له الحظ.. بدأ يومه بحادث سيارة وبعد ساعات تحول إلى مليونير